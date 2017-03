Místo aut "pivovod". Budvar v Budějovicích začal se stavbou přepravního tubusu

před 45 minutami

Technologická lávka povede přes Kněžskodvorskou ulici. Celková délka tubusu bude 164 metrů, zatím je nainstalovaná čtvrtina. Budvar rozšiřuje svůj areál kvůli tomu, aby mohl navýšit výrobu.

České Budějovice - Přibližně čtyřicetimetrový přepravní tubus technologické lávky instaloval jeřáb u Budějovického Budvar. Jde o část tubusu, jenž propojí výrobní část pivovaru s logistickým centrem.

Technologická lávka vede přes Kněžskodvorskou ulici. Celková délka tubusu bude 164 metrů, pracovníci zatím instalovali jeho jednu čtvrtinu. Budvar rozšiřuje svůj areál kvůli tomu, aby mohl navýšit výrobu. V roce 2015 vyrobil 1,6 milionu hektolitrů piva, což je ve stávajících prostorech maximum.

Most povede ve výšce 12 metrů nad zemí. "Závěsná jednokolejnicová dráha bude přepravovat více než 2000 lahví piva za minutu. V opačném směru budou ke stáčírnám lahví proudit palety s prázdnými obaly. Nový most zásadním způsobem odlehčí provozu v Kněžskodvorské ulici, neboť dosud musíme hotové pivo i obaly převážet mezi našimi dvěma areály nákladními auty," uvedl výrobně-technický ředitel Budějovického Budvaru Adam Brož.

Budvar zatím nezveřejnil, kolik piva uvařil loni. Do roku 2018 chce postavit novou část areálu podniku. Budvar usiluje o to, aby v budoucnosti dosáhl roční produkce překonávající hranici dvou milionů hektolitrů piva.

Do roku 2020 investuje Budvar do svého rozvoje dvě miliardy korun. První projekt zaměřený na přetlačné tanky - tlakové nádoby určené pro přípravu piva - o objemu 10 000 hektolitrů už skončil, nyní se staví nové logistické centrum s kapacitou téměř 20 000 paletových míst. Do roku 2021 dále vznikne nová stáčírna lahví, zvětší se kapacita sklepů a varny. Investice zrychlí distribuci piva v Česku i v zahraničí.

Budvar vyváží pivo do 76 zemí. Pivovar, který byl založen 15. dubna 1895, nese od roku 1967 název národní podnik Budějovický Budvar. Je posledním českým pivovarem, který vlastní stát.

autor: ČTK