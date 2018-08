Ministryně financí Schillerová navrhne rozpočet se schodkem 40 miliard korun

Dosud ministerstvo plánovalo schodek o 10 miliard vyšší. Snížení deficitu je dáno očekávaným růstem mezd, a tím i odvodů do rozpočtu.

Praha - Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) předloží návrh státního rozpočtu na rok 2019 se schodkem 40 miliard korun, nižším, než se dosud plánovalo. V neděli to řekla v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Dosud ministerstvo financí počítalo na příští rok se schodkem rozpočtu 50 miliard korun, který už schválila vláda. Snížení deficitu je podle Schillerové dáno očekávaným růstem mezd, a tím i odvodů do rozpočtu.

Schillerová uvedla, že stát na základě nové makroekonomické prognózy předpokládá tlak na růst mezd, protože roste i výkon ekonomiky. Ministryně řekla, že vzhledem k tomu, že daňové a sociální odvody tvoří více než polovinu příjmů rozpočtu, lze očekávat vyšší příjmy, a tím i nižší schodek.

Snížení plánovaného deficitu uvítal vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), podle něj to ale nesmí být na úkor platů ve veřejné sféře. "To je jistě pozitivní zpráva, kterou jako předseda vládní strany vítám. Současně to ale vyvolává naléhavou otázku: Co tedy bude s růstem platů ve veřejné sféře?" uvedl Hamáček na Facebooku.

Zopakoval, že ČSSD podporuje požadavek Českomoravské konfederace odborových svazů na růst platů ve veřejné sféře o deset procent, který ale odmítá hnutí ANO. Hamáček chce, aby se otázkou platů zabývala ve středu vláda.

Návrh rozpočtu s nižším schodkem chce Schillerová vložit do Elektronické knihovny připravované legislativy, kde musí být zpřístupněn veřejnosti nejpozději do konce srpna. "Já jsem se rozhodla, že předložím návrh státního rozpočtu se schodkem 40 miliard," řekla.

Ministryně plánuje upravit i střednědobé výdajové rámce tak, že by měl schodek rozpočtu na roky 2020 a 2021 činit rovněž 40 miliard korun. Dosud se počítalo s deficitem 50 miliard Kč. Výraznější snižování schodku ale neplánuje z opatrnosti kvůli očekávanému zpomalení hospodářského růstu, řekla.

Podle předsedkyně Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové by měl být rozpočet v době ekonomického růstu vyrovnaný, souhlasila ale s tím, že nynější návrh rozpočtu je maximem možného. Připustila, že požadavky ministerstev na peníze pro opravy památek, zdravotnictví, školství nebo důchodce jsou oprávněné.

"Úkolem ministerstva financí je tyto oprávněné požadavky, extrémní požadavky vybalancovat, aby na ně byly peníze letos, napřesrok i v budoucnu," dodala. Kritizovala výdaje na slevy jízdného ve veřejné dopravě pro studenty a seniory nebo plán na snížení daně z přidané hodnoty na pivo.

Kriticky se k návrhu rozpočtu postavil europoslanec a bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer (TOP 09). Podle něj snížení plánovaného deficitu o deset miliard není maximem možného. Vláda se podle europoslance nechová odpovědně, když v době výrazného hospodářského růstu připravuje schodkový rozpočet. "Jako by v tom rozpočtování nešlo o to, jak se rozpočet vyvíjí, co to bude znamenat pro příští léta, ale jde o to, co dnešní rozpočet nyní udělá s dnešními voličskými preferencemi," řekl.

Návrh kritizuje i ODS. "V době mnohaletého ekonomického růstu je správný jediný schodek, a to nulový! Vláda současná a zejména ta předešlá, obě s dominantním vlivem hnutí ANO na veřejné finance, prohospodařily období prosperity vhodné pro strukturální změny a ozdravění veřejných financí," uvedl poslanec Jan Skopeček. Snížení plánovaného deficitu o deset miliard označil za posun z bláta do louže. "Navíc ve chvíli, kdy se rozpočtový plán a výsledek hospodaření ministrům financí za hnutí ANO tak dramaticky každoročně liší, má tato informace nulovou vypovídající hodnotu," uvedl.

Původní padesátimiliardový deficit pro rozpočet 2019 představila vláda v červnu. Tehdejší plán počítal s celkovými příjmy rozpočtu na příští rok 1,432 bilionu korun, o 117,1 miliardy více než v letošním rozpočtu. Výdaje měly být 1,482 bilionu. Přesné parametry aktuálního návrhu rozpočtu, který by měl mít schodek 40 miliard, Schillerová založí do vládního informačního systému do konce srpna.