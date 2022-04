Nekula chce kontrolovat marže u potravin. Rozdělení zisku je podle něj nerovnoměrné

Podnikatel a bývalý poslanec Tomáš Březina se chce ucházet o post prezidenta. Možnost kandidovat si chce zajistit pomocí petičních podpisů. Březina se označil za pravicového politika. Voliče chce oslovit například potřebou druhé transformace České republiky nebo řešením "byrokratické hydry". Pětašedesátiletý Březina to ve středu řekl na tiskové konferenci.

Podle Březiny Česko potřebuje prezidenta, který není "součástí beztvaré hmoty". Poznamenal, že řada ostatních kandidátů bude voličům splývat, protože si jsou podobní. "Já se budu snažit být kandidátem jiného typu," řekl.

Dnešek označil za vyhlášení "předkandidatury" a za start etapy, kdy začne se sběrem podpisů voličů. Pro kandidaturu jich potřebuje minimálně 50 tisíc, Březina by jich chtěl sehnat raději 80 tisíc. Kampaň si chce platit ze svých prostředků. "Nejsem úplně chudý, na kampaň by mi to mělo stačit," poznamenal. Pokud by se objevil mecenáš, spolupráci se nebrání, finanční sbírku ale pořádat neplánuje.

Březina byl v letech 1996 až 1998 poslancem, nejprve za ODS, po skandálech s financováním strany přešel do nově vzniklé Unie svobody. V únoru 1998 se ale mandátu vzdal z osobních důvodů. V roce 2013 se pokusil o návrat do politiky a stal se lídrem středočeské kandidátky ANO, nakonec ji ale opustil s tím, že hnutí pro něj není dostatečně pravicové.