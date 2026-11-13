Ministr rozmetal Radu Vinařského fondu. Moc přísné, namítá hejtman Grolich

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) odvolal všech 11 členů Rady Vinařského fondu kvůli zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), podle kterého fond opakovaně porušoval předpisy a pravidla poskytování podpor. Zjistil také střet zájmů. Ministr to v pátek řekl novinářům. Zjištění úřadu podle Šebestyána nejsou přijatelná a bylo potřeba vyvodit důsledky. Reakci vedení fondu se zjišťuje.
Vinařský fond je státní fond se sídlem v Brně, který vznikl v roce 2002 na základě zákona o vinohradnictví a vinařství. Jeho hlavním úkolem je podporovat marketing, rozvoj a propagaci českých a moravských vín.
V jeho čele stojí Zbyněk Vičar, mezi členy uvádí web fondu předsedu KDU-ČSL Jana Grolicha, prezidenta Svazu vinařů ČR Martina Chlada nebo marketingového ředitele Bohemia Sekt Martina Fouska, který v radě zastupuje Vinařskou unii sdružující největší producenty vína v Česku.
Odvolání celé Rady Vinařského fondu považuje jihomoravský hejtman, senátor a dosavadní předseda rady VF Jan Grolich (KDU-ČSL) ze strany ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) za přísný a neadekvátní krok. Rada podle něj připravovala nápravná opatření v reakci na zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), řekl Grolich.
NKÚ při prověrce podpory vinařství a vinohradnictví za roky 2023 až 2025 zjistil, že u 141 kontrolovaných žádostí o podporu nebyly cíle, očekávané přínosy ani výstupy projektů formulovány konkrétně a měřitelně.
Fond podle NKÚ vše řádně nekontroloval a neodhalil tak v žádostech i vyúčtováních nedostatky, na jejichž základě neměl peníze vyplatit. Kvůli tomu podle NKÚ vyplatil neoprávněně podpory za 12,4 milionu korun.
Ministerstvo proto přistoupí k úpravám ve fungování fondu i činnosti rady. "Zasadíme se o to, aby došlo k bezodkladné úpravě pravidel pro poskytování podpor z Vinařského fondu tak, aby byl zcela vyloučený možný střet zájmů členů rady. Následně budeme iniciovat i celkové přenastavení podpůrných programů, které budou více cíleně a efektivně zaměřeny na reálné potřeby celého vinařského sektoru a doufám, že se nám podaří obnovit důvěru jak vinařů, tak i veřejnosti v tento fond," řekl Šebestyán.
Kontrolní úřad dospěl k závěru, že šest z 11 členů Rady Vinařského fondu neoznámilo svůj vztah k žadatelům o podporu, přestože působili v jejich statutárních a kolektivních orgánech. V 72 procentech těchto případů následně hlasovali pro schválení podpory. Ředitel fondu v deseti případech podepsal rozhodnutí o poskytnutí podpory subjektu, v jehož správní radě byl v okamžiku podpisu členem.
Proces odvolání rady začal ve čtvrtek a Šebestyán chce odvolání dokončit v co nejkratším termínu, ideálně, aby do jednoho měsíce bylo dokončeno odvolání a zároveň byly předloženy návrhy na nové členy rady.
Rada Vinařského fondu je zodpovědná za volbu ředitele a využití finančních prostředků. Členy Rady na návrh významných vinařských organizací a spolků jmenuje ministr zemědělství.
Radní získávají mandát na čtyři roky a mohou ho opakovat maximálně třikrát po sobě. Pokud vinaři navrhnou některého z odvolaných radních, je podle Šebestyána možné ho zvolit znovu.
Šebestyán nicméně nesouhlasí se všemi závěry kontrolního úřadu. NKÚ při prověrce také zjistil, že stát vynaložil v letech 2023 až 2025 na podporu vinařství a vinohradnictví 2,4 miliardy korun.
Přesto se nepodařilo naplnit cíl zvýšit do loňského roku výměru vinic až na 20 tisíc hektarů. Plocha vinic i počet pěstitelů révy dlouhodobě klesá. Ministr uvedl, že pokles plochy je patrný i u ostatních trvalých kultur a důvody poklesu ministerstvo řeší. Zabývá se například vlivem dovozů a postavení na trhu.
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