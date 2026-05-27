Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu

Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace holdingu Agrofert. Má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše (ANO).
Deníku N to řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Podle českých médií Evropská komise napsala českým úřadům, že do vyřešení střetu zájmů nebude proplácet žádné dotace firmám spojeným s Babišem.
Evropská komise minulý týden v dopisu českým úřadům požádala o informace o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zabráněním střetu zájmů Babiše. Premiér vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, považuje tím střet zájmů za vyřešený.
Šebestyán řekl Deníku N, že Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) dotace Agrofertu nadále vyplácí a o svých krocích informuje Generální ředitelství evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova (DG Agri). „Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by s tím generální ředitelství pro zemědělství nesouhlasilo," řekl ministr.
Šebestyán potvrdil, že dostal dopis z Bruselu adresovaný ministerstvu pro místní rozvoj, který vyzývá k zastavení dotací pro holding Agrofert. Podle Deníku N je přesvědčený, že obsah dopisu a pokyn pozastavit dotace pro další postup jeho ministerstva vůči holdingu Agrofert nic nemění.
Podle něj se liší přístup k dotacím spravovaným různými ředitelstvími Evropské komise, když v případě zemědělství spadají pod DG Agri a v případě dotací zajišťovaných v Česku ministerstvem pro místní rozvoj spadají pod Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku (DG Regio).
„Nebudu předjímat, proč obě generální ředitelství postupují rozdílně. Možná je to proto, že SZIF všechny své dokumenty zveřejnil, vysvětlil to DG Agri dopředu a to může být důvod,“ řekl ministr.
O dopisu, ze kterého vyplývá, že Evropské komisi nestačila odpověď českých úřadů na dotazy týkající se Babišova střetu zájmů, v pondělí odpoledne informoval server iROZHLAS.cz. Brusel podle něj žádá odpovědi na další otázky, česká strana na to má měsíc. Podle Seznam Zpráv EK v dopise uvedla, že dokud nebude premiérův střet zájmů vyřešený, žádné dotace firmám spojeným s Babišem neproplatí.
Seznam Zprávy dříve uvedly, že pokud Evropská komise nebude s reakcemi českých úřadů spokojená, spustí formální audit, který může skončit tím, že EU nařídí peníze vyplacené Agrofertu vrátit. Získat verdikt EU přitom může trvat i roky, po které bude holding moct pobírat dotace, upozornil server.
„Málem jsem zmrznul,“ postěžoval si ruský duchovní na českou celu. Bylo 32 stupňů
„Neustále jsem se musel pohybovat, abych nezmrzl. Situaci navíc zhoršoval nedostatek jídla,“ postěžoval si nakrátko zadržený metropolita ruské pravoslavné církve Ilarion na špatné podmínky v policejní cele. Česko přitom zažívá nezvykle teplý závěr května. V neděli, což byl den Ilarionova zadržení, padly na téměř dvou třetinách stanic v Česku teplotní rekordy.
Ruské banky vyzbrojí zaměstnance a budou odrážet drony, náklady si ale zaplatí samy
Dolní komora ruského parlamentu přijala návrh zákona, který povoluje centrální bance a dalším finančním institucím včetně místní největší banky Sberbank přímo odrážet útočící drony. Informovala o tom agentura Reuters nebo server RBK, podle něhož zákon nyní zamíří do horní komory parlamentu a poté k podpisu prezidenta. Bezpilotní letouny posílá do Ruska Ukrajina, která se brání ruské invazi.
Na účtu ani jeden dolar. Trumpův velkolepý projekt je totálně na dně
Americký prezident Donald Trump popsal jím založenou Radu míru jako jednu z nejvýznamnějších mezinárodních organizací, jaké kdy vznikly. Prvním velkým úkolem bylo vybrat miliardy dolarů a koordinovat „obnovu Gazy“, k čemuž organizace získala i mandát OSN. Více než čtyři měsíce od slavnostního ustanovení této organizace však oficiální fond stále zeje prázdnotou a k „obnově Gazy“ nedochází.
V čele Hamásu vydržel týden. Izraelci ukázali likvidaci "viníka teroru"
Bombovým útokem na budovu v Gaze měl Izrael zlikvidovat posledního šéfa ozbrojeného křídla Hamásu. Muhammad Úda byl prý do funkce jmenován teprve minulý týden, po zabití předchozího velitele. Spolu s ním měli při útoku zemřít další tři lidé.
Američané, kteří přišli do kontaktu s ebolou, se budou léčit v sousední Keni
Američany, kteří přišli do kontaktu s ebolou, plánuje vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa posílat do Keni místo toho, aby je evakuovala do Spojených států k pozorování a léčbě ve specializovaných zařízeních.