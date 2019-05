Vyhrál jsi, zaplať. Schillerová vpašovala do zákona zdanění výher z loterií a sázek

před 14 minutami

Pokud se na hráče hazardních her v Česku usměje štěstí a vyhraje více než sto tisíc korun, odvede z výhry podle navrhovaného daňového balíčku do rozpočtu patnáctiprocentní daň. Jen sazka přitom za loňský rok eviduje přes 1884 výherců, kterých by se nová daň týkala. Do státní kasy by navíc odvedli přes 260 milionů korun.

O překvapivém kroku ministerstva financí informoval server Peníze.cz. Z důvodu pomalejšího růstu české ekonomiky totiž hledá ministerstvo miliardy do rozpočtu. V tom by měl pomoci nový daňový balíček, který navrhuje šéfka resortu Alena Schillerová (ANO) a v pondělí ho schválila vláda. Hlavní částí novely je především vyšší zdanění lihu a tabáku. K tomuto balíčku přidala Schillerová na poslední chvíli zrušení výjimky 15% daně na výhry přes sto tisíc korun pro fyzické osoby. Tato část se však objevila v návrhu až po připomínkovém řízení. Provozovatelé loterií a hazardních her si tak stěžují na nepřehlednost nových pravidel. "Jedná se o naprosto absurdní daň, kdy bude výhra zdaněna nejen Sazkou, ale také šťastným výhercem. Jde o další krok ze strany regulátora, který povede k růstu černého trhu a odradí zahraniční firmy od vstupu na trh, čímž by se zajistil vyšší výnos z loterií bez zavádění nesmyslných daní," řekl mluvčí Sazky Václav Friedmann webu Peníze.cz. Výhru převyšující sto tisíc korun získalo loni jenom u této firmy 1884 lidí. "Celkově jsme jim vyplatili téměř 1,737 miliardy korun. V případě zavedení 15% daně by lidé odevzdali státu ze svých výher přes 260,5 milionu korun," upřesnil mluvčí Sazky. Celkový objem loni vyplacených výher v Česku podle aktuálních dat vzrostl o 18,4 procenta na 218,2 miliardy korun, jaký podíl z nich přesáhl hranici 100 tisíc úřad nezveřejnil. Podle ministerstva má novela vést k omezení poptávky po hazardních hrách, zároveň je vedena v rámci rušení výjimek v dani z příjmu. Novela by měla vstoupit v platnost v roce 2020, týkat se bude loterií, včetně té účtenkové, . Nevyhnou se jí ani kasina či dostihy. S návrhem se však už na první pohled plní řada nejasností. Loterijní společnosti musí například uchovávat jména výherců v tajnosti, obtížně tak mohou zaručit, že šťastlivci výhru zdaní. U kurzových sázek zase není jasné, zda se zdaní jen "čistá" výhra, nebo se od ní bude odečítat i vsazená částka. Sázky, výhry a příjmy provozovatelů loterií od roku 2000: Rok Sázky Výhry Příjmy 2000 60,5 miliardy 45,7 miliardy 14,8 miliardy 2001 64,2 miliardy 48,7 miliardy 15,5 miliardy 2002 69,9 miliardy 52,2 miliardy 17,7 miliardy 2003 77,9 miliardy 59 miliard 18,9 miliardy 2004 84,6 miliardy 64,2 miliardy 20,4 miliardy 2005 90,6 miliardy 69,0 miliardy 21,6 miliardy 2006 98,1 miliardy 76,2 miliardy 21,9 miliardy 2007 108,3 miliardy 84 miliard 24,3 miliardy 2008 128,5 miliardy 98,6 miliardy 29,9 miliardy 2009 127,8 miliardy 95,3 miliardy 32,5 miliardy 2010 125,6 miliardy 93,8 miliardy 31,8 miliardy 2011 126,8 miliardy 95,7 miliardy 31,1 miliardy 2012 135,5 miliardy 103,7 miliardy 31,8 miliardy 2013 123,9 miliardy 95,3 miliardy 28,6 miliardy 2014 138,1 miliardy 106,7 miliardy 31,4 miliardy 2015 152,2 miliardy 121,8 miliardy 30,4 miliardy 2016 196,4 miliardy 157,1 miliardy 39,3 miliardy 2017 224,1 miliardy 184,3 miliardy 39,8 miliardy 2018 249,5 miliardy 218,2 miliardy 31,3 miliardy Zdroj: Generální finanční ředitelství, ministerstvo financí Pořadatelům loterií se na zrušení dani z výhry nelíbí právě jeho "vpašování" do navrhovaného balíčku. Ten musí ještě schválit sněmovna. O nápadu ministerstvo neinformovalo sázkové společnosti ani během připomínkového řízení, což považuje Asociace provozovatelů kurzových sázek za "hrubě nekorektní". Kurzové sázky loni tvořily 27,8 procenta všech sázek. Jejich objem meziročně vzrostl o 7,6 procenta na 69,5 miliardy korun. Na kamenných pobočkách stoupl o 8,2 procenta na 6,3 miliardy, na internetu o 7,5 procenta na 63,2 miliardy korun. Následovala živá hra, kam spadají například ruleta, kostky nebo poker. Na tuto kategorii připadalo 8,4 procenta všech sázek. Objem se meziročně zvýšil o čtvrtinu na 21,1 miliardy korun. Objem sázek v loteriích, jako je například Sportka nebo stírací losy, loni meziročně vzrostl o 17 procent na 14,5 miliardy korun. Jejich podíl na celkových sázkách se mírně zvýšil na 5,8 procenta. Na ostatní kategorie, jako například bingo, tomboly nebo turnaje malého rozsahu, připadalo necelých 0,1 procenta. Tabák, líh a hazard se prodraží. Vláda podpořila jejich vyšší zdanění číst článek