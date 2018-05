Ministerstvo dopravy podalo kvůli tendru na mýto žalobu na předsedu antimonopolního úřadu

před 2 hodinami

Podle ministerstva dopravy ÚOHS neuvedl do spisu, jak nakládal s flash disky, na kterých byla zadávací dokumentace k miliardovému tendru.

Praha - Situace kolem miliardového tendru na nového správce mýta v Česku se vyostřuje. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) každým dnem rozhodne, zda je regulérní, či nikoliv. Pokud soutěž shodí, ministerstvo dopravy nebude moci podepsat smlouvu s vítězným Czech Tollem ze skupiny PPF Petra Kellnera a podle ministra dopravy Dana Ťoka (ANO) v takovém případě reálně hrozí, že se od roku 2020 přestane v Česku mýtné vybírat. Ročně na něm přitom stát vybere okolo deseti miliard korun.

Na ÚOHS je před finálním verdiktem stále větší tlak. Těsně před rozhodnutím antimonopolního úřadu přešel Ťokův rezort do ofenzivy. Ministerstvo ve čtvrtek podalo u Krajského soudu v Brně žalobu. Ta míří proti předsedovi ÚOHS Petru Rafajovi. Konkrétně proti jeho rozhodnutí týkající se "flash disků", které obsahovaly zadávací dokumentaci a které obdrželi všichni uchazeči tendru.

ÚOHS "flash disky" v rámci šetření na podzim loňského roku od ministerstva převzal. Ministerstvo dopravy však mělo následně zjistit, že je antimonopolní úřad nezařadil do správního spisu a požádalo o jejich navrácení. To ale úřad zamítnul. Ministerstvo následně neuspělo ani s rozkladem - předseda ÚOHS Petr Rafaj jej zamítnul. Právě proti jeho rozhodnutí nyní ministerstvo podalo žalobu.

"Požadujeme zrušení rozhodnutí předsedy ÚOHS, potažmo prvoinstančního rozhodnutí. Domníváme se, že rozhodnutí ÚOHS o nevracení datových nosičů je nezákonné," řekl Aktuálně.cz mluvčí ministerstva dopravy Jakub Stadler, který současně potvrdil, že dnes ministerstvo žalobu skutečně odeslalo.

Na začátku sporu stála stížnost stávajícího provozovatele Kapsch. Firma antimonopolní úřad upozornila na to, že ministerstvo dopravy rozdalo jednotlivým účastníkům soutěže rozdílné zadávací dokumentace. Na některých discích byly v dokumentaci začerněny osobní údaje. Spor následně přerostl do debaty, zda je vůbec možné předávat dokumenty na přepisovatelných médiích.

Ministerstvo dopravy vedené Danem Ťokem (ANO) mělo ve svém stanovisku, minulou středu odeslaném na ÚOHS, naznačit možnost manipulace s disky, které si úřad pro správní řízení už loni vyžádal. Ministerstvo nyní ÚOHS napadá, protože údajně neuvedl převzetí "flash disků" bezprostředně po převzetí do spisu. Údajně tak neexistuje žádná evidence o tom, jak s nimi bylo nakládáno. I proto nyní ministerstvo podává žalobu a podle informací Aktuálně.cz je v případě, že bude miliardový tendr shozen, připraveno podat i trestní oznámení na neznámého pachatele.

Antimonopolní úřad tvrdí, že se ministerstvo snaží dopředu znevěrohodnit jeho rozhodnutí ve věci ostře sledované mýtné zakázky. Odmítá přitom tvrzení, že by s některými částmi dokumentace o zadávacím řízení nakládal nedbale.

"Veškerý spisový materiál, stejně jako zadavatelem poskytnutá dokumentace o zadávacím řízení je u každého správní řízení vedena úřadem pod přísným dohledem oprávněných úředních osob, je uchováván v uzamčených kancelářích, zajištěných skříních a případně trezorech. Prostory úřadu jsou nadto monitorovány kamerovým systémem a střeženy ostrahou. Není tedy možné, aby se spisovým materiálem kdokoliv manipuloval," reagoval minulý týden ÚOHS.

Pokud by antimonopolní úřad soutěž zrušil, znamenalo by to velké problémy. Do konce roku 2019 by se podle posudků poradenské firmy Deloitte pro ministerstvo dopravy nepodařilo vybrat nového správce mýta, a reálně by tak hrozilo, že stát po roce 2020 po nějaký čas neuvidí od kamionů ani korunu. Poplatek od vozů nad 3,5 tuny přitom ročně přináší státu kolem deseti miliard korun.

Ministerstvo by navíc pravděpodobně muselo začít s výběrem správce od začátku a podle jiných not. Na ministra Ťoka je aktuálně obrovský tlak, aby změnil zadání a vyškrtnul z něj plánované rozšíření mýtného systému o dalších 900 kilometrů silnic I. třídy. O to usilují dotčené obce, kraje a také mnohé profesní organizace v čele se Svazem průmyslu a dopravy.

"Alespoň zamyslet" by se nad tím Ťok měl i podle prezidenta Miloše Zemana. Podle kritiků rozšíření mýtného systému o další úseky silnic I. třídy zesílí kamionovou dopravu na okresních silnicích. Dopravcům navíc vzrostou náklady, což pocítí i spotřebitelé.

Ťokovi však došel čas. Pokud by měl začít od začátku, má tři možnosti. První počítá s tím, že by zadávací dokumentace zůstala prakticky stejná, ovšem bez "jedniček". Druhá uvažuje, že bude vysoutěženo pouze provozování nynějšího "starého" mýtného systému s mikrovlnnou technologií, který má stát ve svém majetku. Tedy žádný nový satelitní systém, jak to chce CzechToll. Poslední varianta pracuje s tím, že pobočku firmy Kapsch stát odkoupí a bude si mýto vybírat sám.

Ovšem firma Deloitte, která zmíněné varianty už dříve posuzovala, došla k závěru, že ani jednu nelze kvůli náročným právním a technickým procedurám stihnout dříve než na přelomu roku 2021 až 2022. Přitom nový model výběru mýta je nutné najít a zprovoznit do konce příštího roku.

Je tu ještě krizová čtvrtá varianta, že se smlouva s Kapschem opět prodlouží. Ta se ale jeví jako nejméně obhajitelná, protože už předchozí prodloužení se neobešlo bez zájmu policie ani Evropské komise. "Ten, kdo by podruhé prodloužil smlouvu na provoz mýta Kapschi, by si šel už nejspíš natvrdo sednout," řekl Aktuálně.cz již před časem ministr dopravy Dan Ťok.