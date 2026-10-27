Ministerstvo dopravy chce od půlky příštího roku zdražit mýtné o 18,5 procenta

Ministerstvo dopravy chce od poloviny příštího roku zvýšit mýtné pro nákladní auta nad 3,5 tuny. Autobusů se zvyšování nedotkne. V nejrozšířenější kategorii kamionů nad 12 tun má vzrůst sazba na kilometr o 18,5 procenta na dálnicích a o 26,6 procenta na silnicích I. třídy.
Cílem je přiblížit mýtné sazby pro těžká nákladní vozidla na úroveň sousedních států, kde s výjimkou Polska dopravci za dálnice platí více, uvedlo dnes ministerstvo v tiskové zprávě. Návrh nařízení vlády poslalo do meziresortního připomínkového řízení.
"Již v roce 2027 očekáváme vyšší výnos o 1,6 miliardy korun a v následujících letech přibližně o čtyři miliardy Kč ročně," uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD). V loňském roce dopravci na mýtném zaplatili rekordních 19,1 miliardy korun, meziročně o 11,3 procenta více.
Peníze chce ministerstvo použít na financování dopravní infrastruktury. Počet kamionů na hlavních tranzitních dálnicích podle ministra od covidu vzrostl o více než 15 procent.
V absolutních hodnotách má vzrůst sazba na dálnicích zhruba o 1,10 Kč na kilometr a na silnicích I. třídy o přibližně 0,97 Kč na kilometr. Kamion za průjezd Česka ze Slovenska do Německa po dálnicích D2, D1 a D5 dosud platil 2565 korun, nově ho má cesta vyjít o 475 korun více.
"Česká republika je dlouhodobě ostrovem absurdně nízkého mýta pro kamiony v rámci střední Evropy. Nejen že máme nižší mýtné než Němci nebo Rakušani, ale my dokonce účtujeme méně než sousední Slovensko nebo Maďarsko. Výsledkem je, že se k nám účelově přeléval mezinárodní tranzit ze sousedních zemí a po našich dálnicích a silnicích jezdí více kamionů, než by muselo," uvedl Bednárik.
Zatímco v současnosti zaplatí kamion nad 12 tun s pěti nápravami, který plní Euro 6 za ujetý kilometr 5,96 Kč, v Rakousku 13,96 Kč, v Německu 8,42 Kč a na Slovensku 6,48 Kč. V Polsku je to 3,14 Kč. Po zdražení budou kamiony v Česku platit 7,07 Kč za kilometr.
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