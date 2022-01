Teď, nebo nikdy - milostivé léto míří do finále. Dluhů se zbavily tisíce Čechů

Už za tři týdny skončí největší oddlužovací akce v historii Česka. Takzvané milostivé léto, díky kterému se lidé v exekuci mohou zbavit i vysokých dluhů u veřejnoprávních institucí, trvá do 28. ledna. Pomohlo zatím s finančními problémy tisícům Čechů, zájem by mohl být podle úřadů ale větší. Komplikuje ho i mlčení exekutorů.

Takzvané milostivé léto je součástí novely exekučního řádu. Nabízí lidem v exekuci zbavit se natrvalo svých dluhů u veřejnoprávních institucí. Jedná se o dluhy u státu, krajů, obcí a firem, kde mají většinu jejich příspěvkové organizace. Typicky jde o dluhy na obecním nájmu, za jízdu načerno, za koncesionářské poplatky, u nemocnic, za zdravotní pojištění. Podmínkou je, že exekuce je už nyní vymáhána soudním exekutorem.

Před spuštěním milostivého léta na konci října loňského roku odborníci na dluhovou problematiku odhadovali, že by se z dluhů mohlo dostat až 300 tisíc lidí v exekuci. Jak úspěšná akce bude, se dozvíme až po jejím skončení. Odhad se ale rozhodně nenaplní. Některé instituce si stěžují na malý zájem dlužníků.

"Prvotní odhady odrážely celkový potenciál počtu lidí, kteří by mohli milostivé léto využít. To, že se zapojí řádově méně lidí, se očekávalo. Úspěchem by bylo, pokud by se z absurdních dluhových pastí dostalo i jen pár lidí, ale podle našich odhadů i již potvrzených dat akci využijí tisíce nebo nižší desítky tisíc lidí," říká Radek Hábl, šéf Institutu prevence a řešení předlužení.

Podle Daniela Hůleho ze společnosti Člověk v tísni, která se snaží lidem s oddlužením pomáhat, je velmi těžké průběžná čísla odhadnout. "Odhadovali jsme, že by milostivé léto mohly využít desítky tisíc lidí. Nicméně do toho přišla energetická krize, zdravotní pojišťovny ještě měsíc po zahájení odmítaly jeho pravidla akceptovat a do toho nekomunikace některých exekutorů velmi zkomplikovala realizaci," říká Hůle.

Podle něj je tak pořád mnoho případů v procesu zjišťování informací od exekutorů. "Od září se na nás obrátilo více než 12 tisíc lidí s žádostí o pomoc s milostivým létem, ale dokončených příběhů je zatím málo. I naši dluhoví poradci běžně čekají na odpovědi exekutorů na dopisy zaslané v průběhu listopadu," dodává Hůle.

Právě komunikace s exekutory je v oddlužovací akci zásadní. Jsou to právě oni, které musí dlužník kontaktovat a zjistit od nich, kolik dluží na samotném dluhu, tedy na jistině, a nejpozději do 28. ledna tuto částku exekutorovi zaplatit spolu s odměnou ve výši 908 korun včetně DPH. Teprve pak jim budou ostatní části dluhu, kterým se říká příslušenství, odpuštěny. Právě ale příslušenství často dluh navyšuje do obrovských čísel.

Zatímco některé exekutorské úřady komunikaci prodlužují, nebo dokonce zcela mlčí, jiné vyšly podle Hábla i Hůleho dlužníkům celkem vstříc. Například Exekutorský úřad Prachatice na začátku akce sám rozeslal dopisy 7600 dlužníků a nabídl jim, že nemusejí platit nic než původní dluh a poplatek 908 korun.

"Odpouštíme jim všechny úroky a náklady. A to mimořádně u pohledávek věřitelů, kterými jsou vybrané komerční společnosti. Dohodli jsme se s nimi, že se do milostivého léta taky zapojí, i když to není jejich povinnost," uvedl Kamil Košina, šéf prachatického úřadu.

Začátkem prosince tento úřad s celorepublikovou působností informoval o tom, že milostivé léto u něj využilo přes 600 dlužníků. V jistinách a poplatcích za ukončení exekuce zaplatili osm milionů korun a na příslušenstvích dluhu tak ušetřili přes 17 milionů korun.

Jak dál uvádí Radek Hábl, milostivé léto vedle pomoci zadluženým Čechům velmi dobře odkrývá řadu důležitých věcí. Například to, že některé subjekty rozdělují své pohledávky na více částí a předávají je různým exekutorům.

"Příkladem může být VZP, která vymáhá zvlášť dlužné pojistné a zvlášť penále a předává je různým exekutorům, čímž výrazně navyšuje náklady na vymáhání," říká Radek Hábl.

Oddlužovací akce podle něj také odhalila, kteří exekutoři jsou prodlouženou rukou státu a kteří naopak dělají vše pro to, aby dlužníkům situaci co nejvíce zkomplikovali. "A ze všeho nejvíc milostivé léto ukázalo neuvěřitelnou absurditu a zvrácenost našeho systému, kdy z původně malých dlužných částek dokázal náš systém vykouzlit částky astronomické a uvěznit tak statisíce lidí do dluhového otroctví," dodává odborník.

V loňském roce bylo v Česku přes 700 tisíc dlužníků, kteří měli zhruba 4,3 milionu exekucí.

Pojišťovna i dopravní podniky hlásí malý zájem

Jedním z velkých věřitelů milostivého léta je Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), která eviduje 230 tisíc dlužníků, kteří dluží 13 miliard korun.

"Splacení dluhů na zdravotním pojištění bez úhrady příslušného penále ale proběhlo jen u zlomku dlužníků. Jedná se zatím pouze o stovky případů. Chtěl bych proto apelovat na všechny, kdo mohou využít milostivého léta, aby tak učinili. I když do konce akce zbývají jen tři týdny, je to stále dost času na to, aby se lidé svých dluhů na pojistném zbavili," uvedl ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

Přitom právě VZP na přelomu října a listopadu rozjezd milostivého léta zkomplikovala, když uvedla, že hodlá do jistiny, tedy původního dluhu na pojistném, počítat také penále. Tím by se částka, kterou dlužníci měli zaplatit, výrazně navýšila a někteří by na jednorázové splacení dluhu nedosáhli. Odkazovala se na nejednoznačný právní výklad předlohy. Nakonec se ale výklad upřesnil a pojišťovna přijala stejné podmínky oddlužení jako ostatní instituce.

Početnou skupinu dluhů tvoří také ty za jízdu na černo. Ani dopravní podniky ovšem velký zájem podle údajů Sdružení dopravních podniků ČR neevidují. Například v Českých Budějovicích, ve Zlíně, v Táboře a v Hradci Králové se ptalo na podmínky možného oddlužení pár lidí, dokončilo ho minimum.

K těm úspěšnějším patří asi jen dopravní podnik v Praze. "Dluhů se zatím zbavilo asi dva tisíce lidí. Velmi zhruba lze odhadnout, že na jistinách zaplatili dva až tři miliony korun a na poplatcích cca 1,8 milionu korun. Naopak na soudních poplatcích, nákladech na soudní zastoupení a nákladech na exekuci ušetřili cca 16,5 milionu," uvedl pražský dopravní podnik na dotaz Aktuálně.cz. Žádostí sice bylo podstatně více, ale na oddlužení lidé nedosáhli, protože nesplnili podmínky.

Takových případů bylo hodně i v Liberci. "V prvních týdnech jsme se setkávali s několika dotazy denně, ale většinou se jednalo o mylné vyložení této akce. Dlužníci si mysleli, že předáním do exekuce a zažádáním o využití milostivého léta dluh automaticky zanikne, a žádali nás o neprodlené předání nežalovaných pokut k exekutorovi," uvedl liberecký dopravní podnik, který nyní eviduje zatím jen šest cestujících, kteří proces oddlužení dokončili.

Malý zájem je též v Olomouci. "Evidujeme celkem 3400 spisů s pohledávkami z přepravy u spolupracujících exekutorských úřadů. Aktuálně máme 27 zastavených exekucí po uhrazení jistiny 1500 korun a poplatku 908 korun za ukončení exekuce. Celkem bylo tedy uhrazeno 40,5 tisíce korun na jistinách a 24,5 tisíce na poplatcích," uvedl dopravní podnik.

Každý z těchto dlužníků ušetřil podle podniku zhruba 10 tisíc za náklady vymáhání pohledávky. Zájem dlužníků vnímá jako velmi slabý.

Podobné je to i v Brně. "Evidujeme celkem pět tisíc dlužníků, kteří v uplynulých letech jezdili načerno. Z neuhrazených pohledávek vzniklo 15 tisíc exekucí v celkové výši přes 60 milionů korun. Zatím akci využilo 70 cestujících, na jistinách uhradili 175 tisíc korun," tvrdí Barbora Doležalová z Dopravního podniku města Brna.

Spořitelna pomáhá s komunikací s exekutorem

Do akce se kromě státních institucí zapojila i řada těch komerčních, aniž by musely, např. některé banky, spořitelny, poskytovatelé půjček, Česká kancelář pojistitelů.

U České spořitelny je akce úspěšná. Je to dáno možná také tím, že dlužníkům banka pomáhá s komunikací s exekutorem.

"Oslovili jsme formou SMS zhruba 12 tisíc klientů s exekucí. Zatím se na nás obrátilo zhruba 550 klientů. U 147 klientů již byla exekuce zastavena - zaplatili jistinu v celkové výši 6,8 milionu korun a spořitelna jim odpustila příslušenství ve výši 35,5 milionu korun. U 225 klientů čekáme na dodání podkladů a splacení jistiny - jedná se o jistiny v celkové výši 25,6 milionu korun a příslušenství v celkové výši 48,7 milionu korun," vypočítává tiskový mluvčí spořitelny Filip Hrubý.

Další oslovení klienti už exekuci ukončili dříve a zhruba 46 klientů projevilo sice zájem o milostivé léto, ale nesplňovali podmínky například z důvodu probíhajícího trestního řízení.

"Dluhy, které v rámci milostivého léta odpouštíme, jsou v drtivé většině dluhy ze spotřebitelských půjček. Na rozdíl od veřejnoprávních věřitelů realizujeme za klienty veškerou komunikaci s exekutory, stačí, když nám klienti pouze doplatí jistinu, o nic jiného se nemusí starat. Komunikace s exekutory je pro klienty stresující a tímto se snažíme zvýšit šance, že klient, který zažádá, také celý proces oddlužení dokončí," vysvětluje Hrubý.

Kromě komplikované spolupráce s některými exekutory vidí odborníci na dluhovou problematiku problém také v nedostatečné "reklamě" zvláště na začátku milostivého léta. Podle nich o nabídnuté pomoci vědělo jen málo dlužníků. Později se do zviditelnění zapojili městské a obecní úřady a další instituce i někteří politici.

"Některá města, jako je Praha, Plzeň či Ústí nad Labem, musíme pochválit za angažovanou informační kampaň i přímé oslovování svých dlužníků. Milostivé léto současně napsalo celou řadu dojemných příběhů a šťastných konců. A to i díky velké solidaritě obyčejných lidí, kteří těm méně šťastným s ukončením exekuce finančně pomohli," říká Radek Hábl.

I proto doufá, stejně jako ostatní odborníci na dluhovou problematiku, že milostivé léto politici ještě letos znovu obnoví a dají tak šanci dalším lidem, aby se dostali z dluhové pasti.