Miliardový úvěr rozděluje akcionáře Tatry. Mluví se i o hrozbě převzetí

Valná hromada Tatry Trucks v úterý schválila několikamiliardový úvěr od firmy Ytara SPV, kterou ovládá majoritní majitel Tatry Michal Strnad. Informoval o tom mluvčí většinového akcionáře Tatry, holdingu Czechoslovak Group (CSG), Andrej Čírtek. S přijetím úvěru ale nesouhlasí skupina Promet Group, která je menšinovým vlastníkem Tatry.
Promet Group se obává, že tento postup může ze Strnada učinit jediného významného věřitele Tatry a vést až k převzetí firmy, sdělil její mluvčí Pavel Barvík.
„Skupina Promet Group představila vlastní návrh úvěru s lepšími podmínkami. Valná hromada však na tento návrh nebrala zřetel. Proti těmto krokům podal Promet Group protest a připraví další právní kroky. Tímto nestandardním a kontroverzním způsobem posiluje majoritní akcionář CSG (Czechoslovak Group) svůj vliv ve společnosti. V případě nesplnění závazků ze strany automobilky totiž může snadno dojít až k plnému převzetí společnosti,“ uvedl Barvík.
Tatra Trucks vyrábí v Kopřivnici na Novojičínsku sériové nákladní vozy i speciální automobily na míru. CSG a Promet Group jsou jejími akcionáři od roku 2013, kdy Tatru získali v dražbě. CSG vlastní 65 procent, Promet prostřednictvím společnosti Promet Tools 35 procent. Po změně vlastnické struktury byla automobilka úspěšně restrukturalizována. Skupinu CSG později od svého otce Jaroslava Strnada převzal Michal Strnad a původní vlastník Promet Group René Matera zemřel. Předloni pak mezi akcionáři vypukly spory, které pokračují dosud.
Podle mluvčího Barvíka má ale Promet blokační právo na vybraná rozhodnutí valné hromady. „Využijeme maximálně našeho blokačního práva pro zastavení této transakce,“ řekla generální ředitelka Promet Group Denisa Materová.
Dle Čírtka naopak v úterý schválené financování automobilce umožní pokračovat ve strategických investicích a dalším rozvoji. „Tatra tak získala jistotu financování projektů, které jsou nezbytné pro růst výrobních kapacit, modernizaci výroby a posilování konkurenceschopnosti na domácích i zahraničních trzích,“ řekl Čírtek.
Uvedl, že Strnad je akcionářem společnosti Ytara SPV, která ale není součástí skupiny CSG. „Společnost dnes stojí před mimořádnou příležitostí růstu a bylo povinností většinového akcionáře zajistit, aby jí nechyběly prostředky na dokončení rozpracovaných investic a další rozvoj výrobních kapacit. Záleží však samozřejmě na představenstvu, zda a v jaké míře nabídku využije,“ uvedl David Chour, místopředseda představenstva skupiny CSG a člen dozorčí rady Tatra Trucks.
Dále dodal, že skupině CSG je známo, že Promet nabízí Tatře alternativní financování, ale z nabídky není dostatečně jasné, kdo je skutečným poskytovatelem toho financování. „Pokud Promet deklaruje připravenost podílet se na financování dalšího rozvoje Tatry, potvrzuje tím fakticky potřebu investic, na kterou vedení společnosti dlouhodobě upozorňuje. Dnešní rozhodnutí valné hromady však především zajišťuje, že Tatra má k dispozici finanční zdroje tak potřebné k realizaci své růstové strategie a může pokračovat v investicích bez zbytečných odkladů,“ doplnil Chour.
Promet Group ale dlouhodobě uvádí, že jí vedení Tatry omezuje práva kvalifikovaného akcionáře a jedná ve prospěch CSG. Podle Materové má představenstvo CSG od Prometu několik měsíců konkrétní návrh řešení situace se třemi variantami.
„CSG má možnost náš podíl v Tatře vykoupit, prodat nám jejich podíl nebo učinit kroky vedoucí k opětovné spolupráci. Zatím bohužel k dohodě na žádné z variant nedošlo,“ dodala Materová.
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