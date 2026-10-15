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Ekonomika

Miliardář Vítek prodává mrakodrap Spire ve Varšavě. Hodnota nemovitosti je 372 milionů eur

ČTK
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Skupina CPI Property Group (CPIPG) Radovana Vítka prodává mrakodrap Spire ve Varšavě, který vlastní přes svou rakouskou společnost CPI Europe (dříve Immofinanz). Hodnota nemovitosti je podle firmy 372 milionů eur (přibližně devět miliard korun), napsal ve čtvrtek server Seznam Zprávy. Jde podle něj o nejcennější budovu CPI, která generuje výnos.

Varšavský komplex Warsaw Spire tvoří hlavní věž vysoká 220 metrů a dvě nižší kancelářské budovy. Hlavní věž je druhou nejvyšší budovou ve Varšavě i v Polsku.
Varšavský komplex Warsaw Spire tvoří hlavní věž vysoká 220 metrů a dvě nižší kancelářské budovy. Hlavní věž je druhou nejvyšší budovou ve Varšavě i v Polsku.Foto: Wikimedia Commons
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"S ohledem na aktuální zájem investorů o polský realitní trh jsme se rozhodli nabídnout ji k prodeji. Případný prodej je v souladu s naší strategií. U této nemovitosti jsme již dokončili investiční cyklus, budova je plně stabilizovaná a má prodloužené nájemní smlouvy," uvedl mluvčí skupiny CPIPG Jakub Velen. Už loni firma prodala v centru Varšavy kancelářskou budovu Moniuszki 1A.

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Mrakodrap Spire má 49 pater, pronajímaná plocha činí 72.000 metrů čtverečních. Hlavní dominantou komplexu je elegantní prosklená věž. I s anténou měří budova 220 metrů, patří mezi nejvyšší v Polsku. "Budova je prakticky plně obsazena. Hlavními nájemci jsou Samsung, JLL a Goldman Sachs," dodal Velen.

Vítkova skupina podle Seznam Zpráv pokračuje v prodejích majetku, aby snížila své zadlužení. V poslední době prodala například budovu v centru Londýna nebo pozemky v pražských Bubnech o rozloze více než 100 hektarů. Skupiny Penta Real Estate, J&T a Akipia zde chtějí do roku 2050 vybudovat novou městskou čtvrť s až 10 tisíc byty za bezmála 90 miliard korun.

Do konce května CPIPG podle své letošní pololetní zprávy prodala majetek za zhruba 439 milionů eur, v přepočtu okolo 10,6 miliardy. Loni za stejné období prodala či se dohodla na prodejích nemovitostí v hodnotě přes 650 milionů eur (15,7 miliardy korun), dodal server.

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CPI Property Group vlastní nemovitosti v Německu, České republice, Polsku a v dalších zemích střední a východní Evropy. Společnost má sídlo v Lucembursku a její akcie se obchodují na burze ve Frankfurtu nad Mohanem. Vítek patří podle žebříčků médií mezi desítku nejbohatších Čechů.

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