Miliardář Šimáně koupil dům v Pařížské ulici v Praze za 1,3 miliardy korun

Miliardář Jiří Šimáně koupil historický dům U svatého Jiří na rohu ulic Pařížská a Široká v Praze. V elektronické dražbě za budovu nabídl 1,31 miliardy korun. V činžovním domě jsou zejména byty, v přízemí se nachází obchody s luxusními módními značkami.
Na výsledek dražby upozornily Hospodářské noviny, kterým Šimáně akvizici potvrdil. Podle serveru se dosud v Česku žádný dům nevydražil ve veřejné dražbě za víc peněz. Šimáně vlastní skupinu Unimex Group, donedávna byl také majitelem aerolinky Smartwings.
Dražba se uskutečnila 4. listopadu prostřednictvím Portálu dražeb. Zúčastnilo se jí pět zájemců, kteří během necelé hodiny a půl učinili 45 příhozů. Vyvolávací cena začínala na zhruba 700 milionech korun, odhadní cena byla stanovena na jednu miliardu. Šimáně druhého dražitele přehodil o 100 tisíc korun.
Historický dům U svatého Jiří má českého majitele po 30 letech. V 90. letech objekt koupila společnost Arabella, za kterou stojí saúdskoarabský investor. Ten se snažil budovu prodat už v minulosti, avšak neúspěšně. Do letošní nedobrovolné dražby se dům dostal kvůli nesplacenému úvěru zahraniční bance, uvedly v září Seznam Zprávy.
Budova byla postavena v letech 1905 a 1906, navrhl ji architekt Jiří Justich. Dům své jméno získal podle plastické sochy svatého Jiří bojujícího s drakem, která zdobí nároží budovy.
V domě jsou zejména byty, některé bytové jednotky fungují jako kanceláře či skladové prostory. Podle podkladů poradenské společnosti Colliers je tržní výnos z nájemného 38 milionů korun ročně.
Šimáně je zakladatel a spolumajitel finanční skupiny Unimex Group. Před několika týdny prodal leteckou společnost Smartwings turecké skupině Pegasus Airlines.
Podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Šimáně také prodává síť hobbymarketů Uni Hobby, kterou podle dostupných informací kupuje Karel Pražák a jeho skupina Kaprain.
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