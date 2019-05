Miliardář Janeček uvedl na český trh kosmetiku na bázi konopí

Podnikatel a miliardář Karel Janeček rozšířil aktivity a investoval do vzniku nové české kosmetické značky Canneff. Její produkty na bázi konopí v Praze představila firma CB21 Pharma a uvedla je jako první v zemích v Evropské unie na český trh. Janeček se skupinou investorů a vědců založil firmu CB21 Pharma loni na podzim, kdy do ní vstoupil prostřednictvím firmy xMed21, jejímž je většinovým vlastníkem.

Před šesti lety kontaktoval Janečkův tým chemika Jana Storcha z Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR, aby pomohl s extrakcí konopí a odstranil z něj psychotropní látky, jako je THC.

Storch s týmem vědců poté vyvinul průmyslovou metodu, při které oddělil přírodní látky kanabinoidy z technického konopí. Výsledné přírodní molekuly se pak mohou použít v kosmetice. Storch se později stal ve firmě jednatelem.

V České republice se zatím distribuce kosmetické značky Canneff tvoří, nabízet se bude pravděpodobně přes e-shop a v síti lékáren. Jinde na území Evropské unie se zatím neprodává, značka už ale má registraci. Poprvé se začala prodávat loni v létě v lékárnách na Jamajce, kde ji předepisují lékaři.

"Postupně se to rozrůstá na další ostrovy Karibiku, největší úspěch by byl se dostat do Mexika a Brazílie. Registrace probíhá v Mexiku a Kolumbii," řekl Storch.

Konopím a jeho léčebnými účinky se Janeček zabývá několik let. Jak v úterý řekl na tiskové konferenci, celkově do něho investoval 80 milionů korun, ne vždy efektivně. Ve firmě CB21 Pharma se částečně podílí na strategii.

"Ale nikoliv přímo na produktu Canneff, to nechávám na odbornících," řekl Janeček. Firma xMed21 ve CB21 Pharma drží 70procentní podíl. Dalšími investory jsou Vladimír Hoffmann a Petr Laštovka z firmy EMUN Partners.

Janeček loni po osmi letech odešel z Nadačního fondu Neuron, který zakládal. Ve fondu na podporu základního výzkumu zůstali jiní mecenáši. S některými členy správní a vědecké rady se neshodl na své myšlence, aby se k výpočtu finančních odměn pro oceněné vědce používal matematický vzorec.

Spor vedl až k částečné obměně správní rady. Fond se s Janečkem nakonec finančně vyrovnal, Janeček na své nástupce převedl veškerá práva a zůstal mecenášem matematické disciplíny.

Janeček je se svým 21,12procentním podílem stále největším akcionářem ve finanční skupině RSJ. Působí ale i ve firmě Pilot 21, která vyrábí letecké simulátory, a v inkubátoru startupů Up21. "Podnikání se ale věnuji minimálně, jinak se zabývám volebním systémem a sociálními reformami," řekl. Stále také jako matematik zkoumá "číslo 21", které považuje za výjimečné.