Milenka exšéfa Nvidie odešla ze singapurské firmy loni v srpnu

Čínská podnikatelka Alice Huangová, jejíž vazby na bývalého šéfa společnosti Nvidia Jensena Huanga vyvolaly ve Spojených státech obavy o americkou národní bezpečnost, oficiálně opustila singapurskou firmu Megaspeed již 30. srpna loňského roku a v současnosti v ní nezastává žádnou funkci.
Cloudová společnost, která je partnerskou firmou Nvidie v asijsko-pacifickém regionu, to uvedla o víkendu v prohlášení, o kterém informovala agentura Reuters.
Společnost Megaspeed se dostala do centra pozornosti poté, co se objevily zprávy o údajném intimním poměru mezi Huangovou a někdejším šéfem Nvidie, který odstoupil z funkce teprve ve čtvrtek.
Americké úřady Huangovou podezírají ze špionáže pro Čínu. Megaspeed odmítl soukromé záležitosti své někdejší majoritní akcionářky komentovat.
Megaspeed přitom čelí americkému vyšetřování v souvislosti s podezřením, že pomáhala čínským zákazníkům získávat čipy Nvidie, které podléhaly americkým vývozním omezením.
Podle listu The Information zprostředkovala Megaspeed dodávky čipů Nvidie čínským firmám v hodnotě nejméně 7,5 miliardy dolarů (zhruba 165 miliard Kč).
Firma Megaspeed o víkendu označila mediální tvrzení o svých dodavatelských řetězcích za nepodložená.
Zdůraznila, že její podnikání je v souladu s americkými zákony, a oznámila, že pověřila externí právníky, aby provedli důkladný interní audit.
Americká vláda ani Nvidia se k tomuto prohlášení bezprostředně nevyjádřily.
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