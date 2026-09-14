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Ekonomika

Microsoft sepisuje „ústavu“ pro AI. Nesmí vzdorovat vypnutí, říká návrh

ČTK
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Americký softwarový gigant Microsoft v pondělí představil návrh pravidel pro svou umělou inteligenci (AI), který odráží rostoucí obavy z toho, že by se tato technologie mohla vymknout lidské kontrole. Informovala o tom agentura Reuters.

Umělá inteligence
Ilustrační foto.Foto: Shutterstock
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Dokument, na kterém firma pracuje už asi půl roku, zahrnuje například požadavky, aby AI nikdy nevzdorovala snaze o její opravu či vypnutí, aby komunikovala způsobem srozumitelným pro lidi a aby považovala každé porušení stanovených pravidel za selhání. Microsoft tak reaguje na obavy, že by AI ve snaze o splnění úkolu mohla zajít do nebezpečných krajností.

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Ředitel divize Microsoftu pro umělou inteligenci Mustafa Suleyman v rozhovoru s agenturou Reuters řekl, že navrhovaná pravidla by měla představovat určitou formu ústavy pro budoucí podnikové modely AI. Dodal, že Microsoft návrh vypracoval na základě konzultací s odborníky a že v příštích šesti týdnech hodlá shromažďovat připomínky od veřejnosti.

"Lidé jsou důležitější než AI," zdůraznil Microsoft. Návrh pravidel firma představila poté, co nabraly na intenzitě výzvy ke zpomalení vývoje AI s cílem zajistit bezpečnost této technologie. "Nyní je vhodná doba, abychom o tom všichni diskutovali a na chvíli se zastavili," uvedl v této souvislosti Suleyman.

Ke zpomalení vývoje modelů AI o víkendu vyzval šéf společnosti Anthropic Dario Amodei. Anthropic patří ke klíčovým hráčům v oblasti umělé inteligence. K jeho výzvě se na sociální síti X připojili také šéf konkurenční společnosti OpenAI Sam Altman či podnikatel Elon Musk, který stojí za firmou xAI.

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