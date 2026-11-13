Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
13. 11. Tibor
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

Microsoft řeší výpadky Outlooku, Teams i dalších služeb po celém světě

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Americká softwarová společnost Microsoft má problémy při řešení výpadků, se kterými se od čtvrtečního večera potýkají uživatelé její internetové pošty Outlook i dalších služeb. Firma uvedla, že její snahy o odstranění výpadků nepostupují podle očekávání. Dodala, že na nápravě situace dál pracuje.

Satya Nadella, Konference DOTS, Microsoft, Technologie, Praha, 28. 3. 2017
Šéf Microsoftu Satya Nadella na technologické konferenci DOTS v Praze v roce 2017. Archivní foto.Foto: HN – Matej Slávik
Reklama

Podle agentur se kvůli výpadkům služeb Microsoftu potýkají s problémy jednotliví uživatelé, firmy i státní úřady po celém světě.

Výpadky se týkají také například komunikační služby Teams či asistenční služby Copilot využívající umělou inteligenci (AI).

Související

Podle údajů na webu Downdetector, který monitoruje výpadky internetových služeb, hlásí potíže se službami společnosti Microsoft také uživatelé v České republice.

„Zavádíme další opatření k optimalizaci provozu, abychom zlepšili stabilitu služeb,“ napsala společnost Microsoft krátce po 7:00 SEČ na síti X. O zhruba dvě hodiny dříve uvedla, že její opatření vedla k částečnému zlepšení situace, ale nepřinesla trvalé řešení problémů.

Reklama
Reklama

Podle serveru BBC jeden z vedoucích představitelů Microsoftu uvedl, že výpadky nejsou důsledkem kybernetického útoku.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Ranní Aktuálně

Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.

Výběr šéfredaktora

Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
WTA Finals Indian Wells
WTA Finals Indian Wells
WTA Finals Indian Wells

Tohle nikdo neudělal šest let. Nosková terčem obdivu, ale i vzteklých výlevů

Linda Nosková při své premiéře vyhrála základní skupinu Turnaje mistryň a stále může pomýšlet na napodobení jedinečného úspěchu Petry Kvitové z roku 2011. S Američankou Jessicou Pegulaovou sice prohrála, zisk jednoho setu jí ale stačil a podle samotné Češky šlo paradoxně o její nejlepší zápas v Indian Wells. Přístup Noskové k duelu vyvolal obdiv, ale i vztek a nepochopení.

Praha, 13.7.2016, Helen Oyeyemi, spisovatelka, SPECIÁL PRO LN Orientace
Praha, 13.7.2016, Helen Oyeyemi, spisovatelka, SPECIÁL PRO LN Orientace
Praha, 13.7.2016, Helen Oyeyemi, spisovatelka, SPECIÁL PRO LN Orientace

Jak zůstat sama sebou i pod tlakem společnosti. Vyšel neobvyklý román Moje nové nové já

Helen Oyeyemi patří k autorkám, u nichž se čtenář nemůže spolehnout na pevnou půdu pod nohama. Její prózy se rády pohybují na pomezí reality, pohádky, absurdity a metafikce; často vyprávějí o identitě, ženství i o tom, jak složitě se člověk vymezuje vůči očekávání okolí. Její nový román Moje nové nové já (Argo), který do češtiny přeložila Hana Zahradníková, tyto rysy přenáší do pražských kulis.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama