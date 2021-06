Microsoft představil novou verzi svého operačního systému Windows

Americká softwarová společnost Microsoft ve čtvrtek oficiálně představila novou verzi svého operačního systému Windows. Na virtuální prezentaci potvrdila, že nová verze ponese označení Windows 11. Podle agentury Reuters by se měla objevit na trhu koncem letošního roku. Majitelé aktuální verze Windows 10 budou moci na nový systém přejít zdarma.

Nejnovější verze Windows přináší řadu změn, a to mimo jiné v designu a ovládacích prvcích. Tlačítko Start a ikony aplikací jsou ve Windows 11 nově umístěny ve střední části spodního panelu, nová verze rovněž začala používat zaoblené rohy.

Windows 11 také umožní spouštění aplikací určených pro mobilní operační systém Android, a to prostřednictvím obchodu s aplikacemi Appstore společnosti Amazon. Server CNBC nicméně poukazuje na to, že tento obchod nenabízí populární aplikace firmy Google, jako jsou Gmail či Google Maps. Upozorňuje rovněž, že podle novinářky Joanny Sternové z listu The Wall Street Journal bude k nákupu aplikací potřeba mít u Amazonu založený uživatelský účet.

Společnost Microsoft ve čtvrtek také oznámila, že Windows 11 budou obsahovat nový obchod Windows Store, který umožní vývojářům aplikací používat jejich vlastní platební systémy, takže z plateb uživatelů v aplikacích nebudou muset Microsoftu odvádět žádný poplatek. To kontrastuje s přístupem firmy Apple, která po vývojářích požaduje využívání jejího platebního systému, za které vybírá poplatek ve výši až 30 procent, napsala agentura Reuters.

Windows jsou nejrozšířenějším operačním systémem pro osobní počítače na světě. Nynější verzi Windows 10 uvedla firma na trh v roce 2015. Vývojář Microsoftu Jerry Nixon tehdy tvrdil, že půjde o poslední verzi tohoto operačního systému.

První Windows uvedl Microsoft na trh v roce 1985, za první komerčně úspěšnou verzi jsou ale pokládány až Windows 3.0 z roku 1990. V současnosti je některá z verzí Windows podle odhadů nainstalována zhruba na 90 procentech všech osobních počítačů.

Úspěchy zaznamenává společnost Microsoft například také s herními konzolemi Xbox, v posledních letech firma zažívá rovněž prudký růst v oblasti takzvaných cloudových služeb.