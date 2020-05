Microsoft nahradí část novinářů umělou inteligencí. Zaměstnanci skončí v červenci

Americká technologická společnost Microsoft chce nahradit několik desítek novinářských pozic robotickým systémem umělé inteligence. Opatření se dotkne asi 50 pracovních míst v produkci zpravodajství pro web MSN, který Microsoft provozuje. Tuto práci nyní zastávají agenturní zaměstnanci, jejichž služeb už ale společnost nechce začátkem července využívat.

"Jako všechny společnosti pravidelně vyhodnocujeme naši obchodní činnost. To může někdy vyústit ve zvýšení investic do některých oblastí a restrukturalizaci jiných. Tato rozhodnutí nevycházejí z nynější pandemie," uvedl Microsoft v prohlášení, které publikoval americký list The Seattle Times.

Podle deníku si Microsoft ponechá kmenové novinářské zaměstnance, kteří vykonávají podobnou práci jako agenturní, s těmi ale smlouvy neobnoví. List s odvoláním na některé zaměstnance uvedl, že MSN bude k produkční práci využívat umělou inteligenci.

Součástí práce zpravodajské produkce je organizace zpráv od spolupracujících mediálních domů či výběr údernějších titulků a lepších ilustračních snímků. To nyní zastávají lidé, tento úkol ale převezme umělá inteligence.

"Už několik měsíců to fungovalo v poloautomatickém režimu, nyní to dostalo zelenou," citoval deník jednoho z agenturních pracovníků, jehož smlouva nebyla obnovena. "Je demoralizující pomyslet na to, že stroje nás mohou nahradit, ale tak to je," dodal.

Někteří propuštění novináři upozorňují na to, že umělá inteligence nemusí editorskou práci plně zvládnout, což může skončit vydáváním nevhodných zpráv.

"Celou dobu čtu o tom, jak automatizace a umělá inteligence převezmou naši práci. A nyní převzaly mou," uvedl podle deníku The Guardian další z propuštěných novinářů.

Portál BBC poznamenal, že Microsoft je jen jednou z řady technologických společností, které s umělou inteligencí pro novinářskou práci experimentují. Další takovou je například gigant Google. Cílem vývoje takovýchto systémů umělé inteligence je snížit náklady a zvýšit efektivitu práce.

