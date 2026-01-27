Přeskočit na obsah
Benative
27. 1.
Ekonomika

Micron investuje v Singapuru 24 miliard dolarů do nového závodu na čipy

ČTK

Americký výrobce paměťových čipů Micron Technology plánuje investovat 24 miliard USD (491 miliard Kč) do výstavby závodu na výrobu čipů v Singapuru. Chce tak zvýšit výrobu v době akutního globálního nedostatku čipů. Firma o tom informovala v tiskové zprávě.

FILE PHOTO: The company logo is seen on the Micron Technology Inc. offices in Shanghai
Ilustrační fotoFoto: REUTERS
Technologické společnosti se snaží vybudovat infrastrukturu pro umělou inteligenci (AI). To způsobilo, že řada odvětví, od spotřební elektroniky po poskytovatele služeb AI, bojuje s vážným nedostatkem všech typů paměťových čipů, upozornila agentura Reuters.

Společnost Micron uvedla, že nová investice do výstavby moderní továrny na výrobu polovodičů v příštích deseti letech jí pomůže uspokojit rostoucí poptávku po paměťových čipech typu NAND. Tu zvyšuje zejména rychlý rozvoj AI a aplikací, které pracují s velkým objemem dat. Výroba by měla být zahájena ve druhé polovině roku 2028.

Micron vyrábí 98 procent svých paměťových čipů typu flash v Singapuru. Staví tam i moderní továrnu za sedm miliard USD pro výrobu speciálních paměťových čipů HBM, které se používají v čipech pro AI. Výroba má začít v roce 2027.

Analytici se domnívají, že nedostatek paměťových čipů by mohl přetrvávat až do konce roku 2027, i když nové výrobní linky plánují i konkurenční firmy Samsung a SK Hynix. Analytik firmy TrendForce Bryan Ao uvedl, že vzhledem k tomu, že poptávka převyšuje nabídku, smluvní ceny firemních pevných disků SSD by mohly vzrůst o 55 až 60 procent. SSD je moderní typ pevného disku, který je rychlejší a spolehlivější než staré klasické disky.

Data společnosti TrendForce ukazují, že Micron byl ve třetím čtvrtletí loňského roku čtvrtým největším dodavatelem paměťových čipů typu flash s 13procentním podílem na trhu.

Micron má v Asii výrobní závody také v Číně, na Tchaj-wanu, v Japonsku a Malajsii. Minulý týden společnost oznámila, že jedná o koupi výrobního závodu od společnosti Powerchip na Tchaj-wanu za 1,8 miliardy USD. Zvýšila by si tak produkci čipů DRAM.

