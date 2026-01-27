Micron investuje v Singapuru 24 miliard dolarů do nového závodu na čipy

Americký výrobce paměťových čipů Micron Technology plánuje investovat 24 miliard USD (491 miliard Kč) do výstavby závodu na výrobu čipů v Singapuru. Chce tak zvýšit výrobu v době akutního globálního nedostatku čipů. Firma o tom informovala v tiskové zprávě.
Technologické společnosti se snaží vybudovat infrastrukturu pro umělou inteligenci (AI). To způsobilo, že řada odvětví, od spotřební elektroniky po poskytovatele služeb AI, bojuje s vážným nedostatkem všech typů paměťových čipů, upozornila agentura Reuters.
Společnost Micron uvedla, že nová investice do výstavby moderní továrny na výrobu polovodičů v příštích deseti letech jí pomůže uspokojit rostoucí poptávku po paměťových čipech typu NAND. Tu zvyšuje zejména rychlý rozvoj AI a aplikací, které pracují s velkým objemem dat. Výroba by měla být zahájena ve druhé polovině roku 2028.
Micron vyrábí 98 procent svých paměťových čipů typu flash v Singapuru. Staví tam i moderní továrnu za sedm miliard USD pro výrobu speciálních paměťových čipů HBM, které se používají v čipech pro AI. Výroba má začít v roce 2027.
Analytici se domnívají, že nedostatek paměťových čipů by mohl přetrvávat až do konce roku 2027, i když nové výrobní linky plánují i konkurenční firmy Samsung a SK Hynix. Analytik firmy TrendForce Bryan Ao uvedl, že vzhledem k tomu, že poptávka převyšuje nabídku, smluvní ceny firemních pevných disků SSD by mohly vzrůst o 55 až 60 procent. SSD je moderní typ pevného disku, který je rychlejší a spolehlivější než staré klasické disky.
Data společnosti TrendForce ukazují, že Micron byl ve třetím čtvrtletí loňského roku čtvrtým největším dodavatelem paměťových čipů typu flash s 13procentním podílem na trhu.
Micron má v Asii výrobní závody také v Číně, na Tchaj-wanu, v Japonsku a Malajsii. Minulý týden společnost oznámila, že jedná o koupi výrobního závodu od společnosti Powerchip na Tchaj-wanu za 1,8 miliardy USD. Zvýšila by si tak produkci čipů DRAM.
Elektromobily dál posilují, loni tvořily přes 61 procent trhu v EU
Prodeje nových osobních automobilů v Evropské unii se v roce 2025 meziročně zvýšily o 1,8 procenta na 10,82 milionu vozů. Vyplývá to z údajů o registracích nových vozů, jež zveřejnilo Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA).
FAMU slaví 80 let, oslavy zahájí legendární žurnál Menzela a Chytilové
Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze (FAMU) bude letos připomínat 80 let od svého vzniku různými akcemi. Cyklus pravidelných večerů v kině Ponrepo Best of FAMU nabídne projekce zaměřené na nejlepší tvorbu jednotlivých kateder školy.
Hvězda seriálu M.A.S.H. slaví devadesátiny. Alda přitom chtěl být hlavně spisovatelem
Americký herec Alan Alda, který se 28. ledna dožívá devadesáti let, se proslavil především rolí „Hawkeyho“ Pierce, amerického chirurga v polní nemocnici v korejské válce v seriálu M.A.S.H. Tato životní role mu vynesla šest Zlatých glóbů a několik televizních cen Emmy za herectví i scénáře, úspěch mu umožnil psát a točit vlastní scénáře.
Draze v Praze? V jednom městě na severu jsou životní náklady ještě vyšší
Domácí rozpočty zatěžuje řada plateb, které zůstávají tak trochu ve skrytu. Přitom na nich nelze ušetřit změnou dodavatele, jsou to totiž poplatky za služby, které svým obyvatelům zajišťují města. Čtyřčlenná rodina za ně ročně zaplatí částku zhruba odpovídající celé jedné měsíční mzdě. Datová redakce Aktuálně zjistila, ve kterém z velkých měst je tato suma nejvyšší.
Humanitární pomoc OSN dorazila do obléhaného kurdského města Kobani
Konvoj OSN s humanitární pomocí v neděli vyložil zásoby v obléhaném kurdském městě Kobani na severu Sýrie, napsala dnes agentura AP. Jde o první konvoj s pomocí, který do oblasti dorazil od vypuknutí bojů mezi syrskými provládními silami a prokurdskými Syrskými demokratickými silami (SDF) na začátku ledna.