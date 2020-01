Ministerstvo: Zavedení paušálu znevýhodní jen stravenkové firmy. Ostatní z něj vytěží

Zavedení stravenkového paušálu bude výhodné pro zaměstnance, zaměstnavatele i restaurace. Naopak tratit na něm budou stravenkové firmy, kterým se sníží zisky z provizí od zaměstnavatelů a restaurací, uvedlo ministerstvo financí (MF).

Podle resortu podporují zavedení paušálu Asociace hotelů a restaurací, Asociace českého tradičního obchodu i většina členů Hospodářské komory. Naopak paušál se nelíbí odborům, podle kterých zaměstnavatelé budou peníze zneužívat, což se promítne do odvodů státu.

Paušál by měl být podle návrhu ministerstva financí alternativou ke stravenkám a podnikovému stravování. Daňové zvýhodnění paušálu by mělo zůstat stejné jako u stravenek, v případě stokorunové stravenky by tak zaměstnanci měli mít 55 korun za každý odpracovaný den. Zaměstnanci by částku měli dostívat vyúčtovanou samostatně, protože by neměla na rozdíl od mzdy podléhat povinným odvodům a daním.

"Řadu malých zaměstnavatelů odrazuje zbytečné papírování a vysoké poplatky, které by museli platit stravenkářským firmám. Pokud budou zaměstnancům poskytovat příspěvek na stravování v penězích, obojímu se vyhnou," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

"Může to znamenat dopad do příjmů státního rozpočtu i zaměstnanců. Výsledek může být, že zaměstnanec dostane o nějakou korunu více, ale promítne se mu to do zdravotního a sociálního pojištění," uvedl již dříve předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Od vlády chce, aby návrh přesně propočítala.

Podle MF díky paušálu získá příspěvek na stravování další milion zaměstnanců. Odbory tvrdí, že řada zaměstnavatelů příspěvek státu zneužije a zaměstnancům ho započítá do mezd.

MF zopakovalo, že po změně dnešního systému volají provozovatelé hospod a restaurací, protože nyní platí provize pět až sedm procent stravenkovým společnostem. "Ty v České republice zaujímají oligopolní postavení na trhu a drtivou většinu svých zisků v řádech stovek milionů korun ročně zpravidla vyvádějí do zahraničí. Stravenkový paušál do budoucna stravovacím zařízením od těchto nákladů uleví," uvedlo MF.

Z loňského průzkumu Hospodářské komory vyplývá, že zhruba tři čtvrtiny firem jsou pro zavedení stravenkového paušálu. Současný systém označilo za vyhovující sedm procent respondentů.

Ministerstvo upozornilo i na průzkum Asociace hotelů a restaurací, podle kterého téměř třetina restaurací stravenky nepřijímá. Podle 70 procent z těch, kteří stravenky přijímají, by pak nevedlo zavedení paušálu k úbytku hostů. "Ve skutečnosti představují tržby za papírové stravenky jen 15 procent celkových tržeb restaurací," uvedlo MF.

"Stravenky přináší nemalou časovou, finanční, ale také administrativní zátěž pro provozovatele restaurací. Zaměstnanecké paušály na stravu by byly i z tohoto pohledu přínosem," uvedl prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek.

Návrh na zavedení paušálu již prošel vnitřním připomínkovým řízením a v nejbližší době jej čeká mezirezortní připomínkové řízení, uvedlo MF. Platit by měl od příštího roku.

Stravenky jsou nejrozšířenější firemní benefit. Firmy si mohou odečíst 55 procent hodnoty poukázky z daňového základu. S plánem zrušit daňové zvýhodnění stravenek a nahradit ho paušálem přišlo ministerstvo už před 12 lety. Návrh neuspěl, objevil se pak ještě několikrát.

