Hotel, letiště i kulturák. Schillerové úřad ovládá 17 firem, zveřejnil jejich seznam

Thermal-F

Ve společnosti Thermal-F, která provozuje stejnojmenný hotel v Karlových Varech, drží ministerstvo financí stoprocentní podíl. Brutalistní hotel z přelomu 60. a 70. let, který každoročně dominuje filmovému festivalu ve Varech, byl postaven jako státní. V minulosti se uvažovalo o jeho privatizaci, avšak neúspěšně.

V současné době prochází stavba rekonstrukcí, která by měla trvat zřejmě do letošního března. Oprava se dotkla i venkovního bazénu, jenž je součástí hotelového komplexu. Bazén by měl znovu fungovat až v červnu 2021, provozovat ho bude soukromá firma Saunia.

Podíl MF: 799 550 Kč (100 %)