Meziroční inflace v květnu zpomalila. Potraviny zlevnily, nejvíce zdražily služby

Spotřebitelské ceny v květnu meziročně stouply o 2,1 procenta. Meziroční tempo inflace zpomalilo z dubnových 2,5 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který ve čtvrtek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,1 procenta. Konečnou hodnotu květnové inflace zveřejní ČSÚ 10. června, v minulosti pokaždé předběžný odhad potvrdil.
Analytici zvolnění meziroční inflace očekávali, předpokládali ale mírnější zpomalení.
V květnu podle statistiků opět meziročně zlevnily potraviny a nealkoholické nápoje, pokles cen zrychlil na 1,9 procenta z dubnových 1,3 procenta.
Naopak nejvýrazněji v květnu zdražily služby, meziročně o 4,7 procenta. Meziroční růst cen ve službách byl ale o 0,1 procentního bodu nižší než v dubnu. Alkoholické nápoje a tabák zdražily o 3,7 procenta, u nich meziroční inflace zvolnila výrazněji, v dubnu dosáhla 5,2 procenta. Mírněji vzrostly v květnu i ceny zboží, meziročně stouply o 0,6 procenta, v předchozím měsíci to bylo o 1,1 procenta.
Dál v květnu pokračoval meziroční růst cen energií včetně pohonných hmot, kde inflace činila 1,8 procenta. V dubnu růst dosáhl 1,5 procenta.
Loni se meziroční inflace od května držela soustavně až do konce roku nad dvěma procenty, v červnu se dostala až na 2,9 procenta. Letos v prvních třech měsících roku zvolnila a držela se pod dvouprocentním cílem České národní banky. V únoru byla dokonce na nejnižší hodnotě od října 2016. Za zvolněním inflace v prvních měsících roku stálo podle odborníků zejména převedení plateb za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát.
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