Černých pasažérů ubývá. Pražští revizoři rozdali meziročně o 26 tisíc pokut méně

Podle Dopravního podniku Praha přispěla k nižšímu počtu pokut akce Pokuta za půlku - kdy černý pasažér zaplatí pouze 50 procent pokuty, pokud si koupí roční jízdenku.

Praha - Za prvních devět měsíců letošního roku rozdali revizoři v pražské městské hromadné dopravě ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 25 705 pokut méně, celkem 186 414. Naopak o 23 163 lidí více si koupilo roční kupon na MHD. Ke snížení podle vedení Dopravního podniku Prahy (DPP) a hlavního města přispěla mimo jiné akce "Pokuta za půlku", které využilo 4539 cestujících.

Pokuta za jízdu načerno v Praze je 1500 korun. Pokud ji pokutovaný zaplatí na místě nebo do 15 dnů v doplatkové pokladně DPP, snižuje se na 800 korun. Od 23. října 2017 navíc platí akce, že černý pasažér má možnost pokutu snížit na 400 korun, pokud si koupí roční kupon za 3650 korun a s ním a zápisem od revizora přijde do pěti dnů na doplatkovou pokladnu.

"Pokuta za půlku předčila naše očekávání. Věděli jsme, že pro část cestujících bude atraktivní mít pokutu jen za 400 korun, když si zároveň koupí roční kupon, ale že jich bude tolik, to nikdo nečekal," uvedl ředitel DPP Martin Gillar. Za prvních devět měsíců letošního roku uložili revizoři cestujícím bez jízdenky 186 414 pokut, v roce 2017 to bylo za stejné období 212 119 a o rok dříve 231 442 pokut.

Naopak se zvýšil počet prodaných ročních kuponů. Zatímco od září 2015 do konce srpna 2016 si roční kupon zakoupilo 271 797 cestujících, za stejné období o rok později to bylo 305 042 cestujících. Od loňského září do letošního konce srpna si v Praze koupilo roční kupon 328 205 cestujících.

"Lidé si oblíbili roční kupony a připadá jim dobré jezdit MHD za deset korun denně. Zároveň se ukázalo, že levnější jízdné a možnost pokutu snížit motivuje lidi k tomu, aby si pořídili kupony a jezdili legálně," dodal náměstek pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

Od letošního září si mohou cestující kupovat i roční kupony pro vnější pásma Pražské integrované dopravy mimo hlavní město. Dříve byly kupony pro tuto dopravu pouze čtvrtletní.