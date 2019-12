Mezi Čínou a Ruskem začal fungovat první plynovod. Pohleďte na Putinovu Sílu Sibiře

Síla Sibiře je s náklady 55 miliard dolarů dosud nejdražším ruským plynovodem. Provoz v pondělí zahájila jeho část dlouhá 2157 kilometrů. Ve finále by měl plynovod měřit ještě o téměř tisíc kilometrů víc. Ruský plynárenský gigant Gazprom již v roce 2014 podepsal obří dohodu o dodávkách plynu do Číny plynovodem Síla Sibiře po dobu 30 let v hodnotě zhruba 400 miliard dolarů.