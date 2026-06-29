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Ekonomika

Metro od soboty po sedm dní nepojede mezi Holešovicemi a Pražského povstání

ČTK

Pražské metro na lince C nepojede od soboty 4. července do pátku 10. července v úseku Nádraží Holešovice - Pražského povstání. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Cestující mohou využít náhradní autobusovou dopravu XC. Pražský dopravní podnik o tom informoval na webu.

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Kvůli výměně zabezpečovacího zařízení nejezdilo metro na lince C mezi stanicemi Kobylisy a Pražského povstání už o prodlouženém víkendu 8. až 10. května. (Ilustrační foto)Foto: Jakub Plíhal
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Náhradní autobusy budou kopírovat trasu metra. Pojedou po lince Nádraží Holešovice - Vltavská - Florenc - Hlavní nádraží - Muzeum - I. P. Pavlova - Vyšehrad - Pražského povstání. Kvůli výluce metra dopravní podnik prodlouží tramvajovou linku 2 z Petřin do zastávek Pražského povstání a Vozovna Pankrác. Změny ohlásil také v zastávkách některých autobusů.

Kvůli výměně zabezpečovacího zařízení nejezdilo metro na lince C mezi stanicemi Kobylisy a Pražského povstání už o prodlouženém víkendu 8. až 10. května. Výluky metra dopravní podnik obvykle plánuje na období, kdy je možné očekávat menší počet cestujících. Sem patří právě i počátek července, kdy řada lidí se začátkem prázdnin odjíždí na dovolenou nebo na chaty a chalupy.

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