Metro od soboty po sedm dní nepojede mezi Holešovicemi a Pražského povstání

Pražské metro na lince C nepojede od soboty 4. července do pátku 10. července v úseku Nádraží Holešovice - Pražského povstání. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Cestující mohou využít náhradní autobusovou dopravu XC. Pražský dopravní podnik o tom informoval na webu.
Náhradní autobusy budou kopírovat trasu metra. Pojedou po lince Nádraží Holešovice - Vltavská - Florenc - Hlavní nádraží - Muzeum - I. P. Pavlova - Vyšehrad - Pražského povstání. Kvůli výluce metra dopravní podnik prodlouží tramvajovou linku 2 z Petřin do zastávek Pražského povstání a Vozovna Pankrác. Změny ohlásil také v zastávkách některých autobusů.
Kvůli výměně zabezpečovacího zařízení nejezdilo metro na lince C mezi stanicemi Kobylisy a Pražského povstání už o prodlouženém víkendu 8. až 10. května. Výluky metra dopravní podnik obvykle plánuje na období, kdy je možné očekávat menší počet cestujících. Sem patří právě i počátek července, kdy řada lidí se začátkem prázdnin odjíždí na dovolenou nebo na chaty a chalupy.
„Jsem v Dánsku, nebo v Islámábádu?“ Dánský ministr šokoval
„Člověk by neměl být na pochybách, zda při procházce Dánskem náhodou neskončil na předměstí Islámábádu,“ řekl dánský sociálnědemokratický ministr pro integraci Morten Bødskov. Zdůvodnil tím vládní plán na zavedení celonárodního zákazu veřejného svolávání k islámské modlitbě z amplionů.
NKÚ: Policie stále nemá nové vrtulníky, hangár je v havarijním stavu
Letecká služba Policie ČR (PČR) měla už osm let používat minimálně tři nové lehké vrtulníky. Měly sloužit k zajištění nepřetržité pohotovosti a záchranné služby. Měla mít i nejméně dva velkokapacitní vrtulníky schopné přepravit celé speciální policejní nebo hasičské jednoty. Ještě loni v prosinci ale nemělo ministerstvo vnitra tyto vrtulníky k dispozici.
„Můžeme se inspirovat českým odporem“. Slovenská média si všímají pískotu ve Strážnici
Vláda premiéra Andreje Babiše zažívá podle slovenského listu Denník N drsnou reakci na nekulturnost a nebezpečí, které představuje pro českou demokracii. Ministři ukazují, jak jsou nepřipraveni na politiku a jak nechápou, že oni jsou zde pro lidi a nikoliv lidé pro ně, napsal list v reakci na vypískání ministra kultury Oty Klempíře a šéfa české diplomacie Petra Macinky na festivalu ve Strážnici.
Muchová je po triumfu zpět v Top 10. Noskovou vystřídala v roli české jedničky
Tenistka Karolína Muchová se po zisku titulu na turnaji v Bad Homburgu vrátila před Wimbledonem do elitní světové desítky. V žebříčku WTA se posunula na deváté místo a od kariérního maxima, kterým je osmá příčka ze závěru roku 2023, ji dělí jediné…
Před 90 lety vyšel poprvé román Jih proti Severu. Prodalo se ho skoro jako Bible
Slavný román Jih proti Severu americké spisovatelky Margaret Mitchellové se poprvé objevil na knižních pultech 30. června 1936. Dílo do té doby neznámé autorky se stalo svého času nejprodávanější knihou světa hned po bibli a byl podle něj natočen neméně věhlasný film.