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Ekonomika

Metro D má další zelenou. Povolení umožní stavbu stanice Libuš

ČTK
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Pražský dopravní podnik získal zatím nepravomocné stavební povolení na další úsek budované linky metra D, který bude spočívat ve výstavbě stanice metra Libuš. Zveřejnily to na stránkách Dopravního a energetického stavebního úřadu a potvrdil to mluvčí podniku Daniel Šabík. První úsek by měl začít podle nynějšího harmonogramu jezdit v roce 2032.

Prohlídka ražeb a infocentra prvního úseku metra D
Prohlídka ražeb a infocentra prvního úseku metra D při příležitosti prvního výročí zahájení výstavby, 25. dubna 2023, Praha.Foto: AKTUALNE – Jakub Plíhal
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Linka D propojí náměstí Míru s Písnicí a uleví dopravě na jihu města. Stavba prvního úseku linky z Pankráce na Ryšáku začala v roce 2022. Druhý úsek na Nové Dvory, který zahrnuje ražbu tunelů až do Písnice, pak DPP zahájil letos v červnu.

Získání pravomocného stavebního povolení na Libuš je podle Šabíka podmínkou pro to, aby podnik mohl začít hledat v soutěži firmu pro výstavbu stanice.

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Pokud by stihl zahájit stavbu do poloviny roku 2028, mohla by v roce 2032 první část linky začít jezdit nikoliv na Nové Dvory, ale až na Libuš, dodal mluvčí.

Připravujeme podrobnosti…

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