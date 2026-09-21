Metro D má další zelenou. Povolení umožní stavbu stanice Libuš

Pražský dopravní podnik získal zatím nepravomocné stavební povolení na další úsek budované linky metra D, který bude spočívat ve výstavbě stanice metra Libuš. Zveřejnily to na stránkách Dopravního a energetického stavebního úřadu a potvrdil to mluvčí podniku Daniel Šabík. První úsek by měl začít podle nynějšího harmonogramu jezdit v roce 2032.
Linka D propojí náměstí Míru s Písnicí a uleví dopravě na jihu města. Stavba prvního úseku linky z Pankráce na Ryšáku začala v roce 2022. Druhý úsek na Nové Dvory, který zahrnuje ražbu tunelů až do Písnice, pak DPP zahájil letos v červnu.
Získání pravomocného stavebního povolení na Libuš je podle Šabíka podmínkou pro to, aby podnik mohl začít hledat v soutěži firmu pro výstavbu stanice.
Pokud by stihl zahájit stavbu do poloviny roku 2028, mohla by v roce 2032 první část linky začít jezdit nikoliv na Nové Dvory, ale až na Libuš, dodal mluvčí.
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