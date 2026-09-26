Metro C bude o prodlouženém víkendu z části omezeno

Od soboty do pondělí nepojede v Praze metro na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Důvodem je výměna dalších 460 původních dřevěných pražců za betonové v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem. V uzavřeném úseku budou o celém prodlouženém víkendu jezdit autobusy XC. Do běžného provozu se metro vrátí v úterý 29. září.
Mezi Letňany a Pražského povstání a stanicemi Chodov a Háje metro pojede, ve druhém úseku budou ale vlaky jezdit kyvadlově.
Dopravní podnik uvedl, že jde o poslední plánovanou rekonstrukci v metru v tomto roce. „Společně s jarní výměnou pražců DPP letos na trati C nahradí v součtu 1119 pražců. Na nejstarším úseku metra tak zbývá vyměnit 3644 z celkem 20.097 kusů, tj. 18 procent,“ konstatoval podnik.
V příštím roce dopravce plánuje vyměnit dalších 1979 pražců ve čtyřech termínech: o Velikonocích, na začátku letních prázdnin a v průběhu dvou prodloužených víkendů na podzim. Výměna všech dřevěných pražců na trati by podle DPP měla být dokončena před zahájením automatizace provozu na lince C.
Náhradní autobusová doprava pojede po trase Pražského povstání - Pankrác - Budějovická - Kačerov - Roztyly - Dědinova - Chodov.
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