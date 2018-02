Metrem až na letiště? Nejdříve za 11 let, uvádí nová analýza

před 5 hodinami

Úsek na letiště by měl podle studie pět nových stanic, měřil by 6,86 kilometru a z Můstku na letiště by cesta trvala 25 minut.

Praha - Prodloužení trasy A pražského metra z Motola na Letiště Václava Havla by vyšlo na 26,8 miliardy korun. Vybudování trasy by i s přípravnými pracemi zabralo 11 let. Vyplývá to z analýzy firmy Metroprojekt pro dopravní podnik (DPP) a magistrát, jejíž dílčí výstupy má ČTK k dispozici.

Analýza je podkladem pro budoucí rozhodnutí vedení města, zda začít stavět. Součástí dokumentu je i možnost větvení trasy z Motola na Zličín. Praha naposledy zprovoznila zhruba před třemi lety úsek trasy A z Dejvic do Motola.

Úsek na letiště by měl podle studie pět nových stanic, měřil by 6,86 kilometru a z Můstku na letiště by cesta trvala 25 minut. Trasa by zahrnovala nové stanice Bílá Hora, Dědina, Dlouhá Míle, Staré Letiště a Letiště Václava Havla. Největší vzdálenost by byla mezi Bílou Horou a Dědinou, a to 2,16 kilometru. Naopak nejkratší vzdálenost 0,88 kilometru by byla mezi Dědinou a Dlouhou Mílí.

Stanice Letiště Václava Havla je navrhována jako ražená v hloubce 21 metrů. Měla by mít tzv. ostrovní nástupiště, tedy do vlaků by se nastupovalo z peronu mezi kolejemi, stejně jako u většiny pražských stanic. Stanice Staré Letiště by měla obsloužit nejen původní letiště, ale v případě výstavby celou lokalitu.

Na Dlouhé Míli je stanice navrhována tak, aby mohla fungovat společně s plánovanou železniční stanicí. "Hlavní význam této stanice spočívá obecně v možnosti vytvoření kvalitního dopravního terminálu," píše se v dokumentu.

Končit by tu mohly dálkové nebo příměstské autobusy. Stanice by byla v hloubce přes 33 metrů. Součástí by bylo záchytné parkoviště P+R, o kterém bylo uvažováno v plánech již před více než deseti lety.

Stanice Dědina by byla severozápadně od křižovatky ulic Drnovská a Vlastina a její východ by směřoval přímo do sídliště Dědina. Její podobu bude ale nutné ještě detailně rozpracovat, stejně jako v případě stanic Letiště Václava Havla a Dlouhá Míle, uvádí materiál.

Pod Ruzyní by měla kvůli stabilitě zástavby na povrchu trasa vést hlouběji něž ve zbylých dalších úsecích. To ovlivní i stanici Bílá Hora, která by byla v hloubce 44,4 metru. Měla mít střed mezi křižovatkami ulic Karlovarské a K Motolu a Karlovarské s Thurnovou.

Mezi stanicemi Nemocnice Motol a Bílá Hora by byla trasa vybudována tak, aby umožnila případnou výstavbu trasy do Řep a dále na Zličín, kde by se spojila s trasou B.

Z doby výstavby by 6,5 roku měla zabrat příprava stavby, tedy získání všech potřebných dokumentů. Samotná výstavba zabere podle analýzy 4,5 roku. Prodloužení by si nevyžádalo principiální změnu územního plánu týkající se dopravy a neodporovalo by ani zásadám územního rozvoje.

O prodloužení metra k letišti v Ruzyni již město v minulosti uvažovalo. Původně měla trasa z Dejvické vést k letišti. Nakonec se město rozhodlo stočit ji do Motola k nemocnici a tady ji ukončit. Stavba byla zprovozněna před necelými třemi roky a vyšla na asi 20 miliard korun.

Praha rovněž uvažuje o stavbě nového úseku metra C z Letňan do Čakovic, která by trvala 12 let a stála 16 miliard korun. Trasa linky C by se prodloužila o 3,5 kilometru, vznikly by na ní tři další stanice.