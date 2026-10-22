Meta překonala odhady tržeb, zisk výrazně vzrostl a firma vydá nové akcie

Americká internetová společnosti Meta Platforms zvýšila ve třetím čtvrtletí tržby meziročně o 26 procent na 64,60 miliardy dolarů (1,4 bilionu Kč) a překonala odhady. Výrazně vyšší byl i zisk, ale ten za očekáváním analytiků zaostal. Firma o tom informovala ve svém středečním sdělení. Vydá nový druh akcií, které jí mají pomoct financovat nákladné investice do umělé inteligence (AI).
Čistý zisk Mety ve třetím kvartálu dosáhl 9,86 miliardy USD. Meziročně je to nárůst o 264 procent, což způsobila mimořádně nízká srovnávací základna z předchozího roku, kdy zisk zatížila jednorázová daňová položka.
Mateřská společnost Facebooku, Instagramu a WhatsAppu oznámila, že příští rok v lednu vytvoří nové kmenové akcie třídy C bez hlasovacího práva. V praxi to bude znamenat rozštěpení akcií v poměru 2:1.
Podle agentury Reuters si šéf firmy Mark Zuckerberg od kroku slibuje snazší financování akvizic a možnost udržet si špičkové talenty. Zároveň doufá, že si tak udrží kontrolu nad koncernem v době, kdy v Silicon Valley sílí závod v oblasti umělé inteligence.
„Naše investice se vyplácejí, naše hlavní podnikatelská činnost je silná a všude pozorujeme dynamický růst,“ uvedl Zuckerberg.
Hlavním tahounem příjmů zůstalo reklamní podnikání. Meta víc vydělává tím, že reklamu umí lépe zacílit, všímá si analytik společnosti Portu Marek Pokorný.
Akcie Mety po zveřejnění hospodářských výsledků posilovaly o více než čtyři procenta. Neuškodila jim tak ani středeční zpráva, že soud v Novém Mexiku firmě uložil zaplatit 25 miliard dolarů (540 miliard Kč) za nakládání s daty.
Podle analytika společnosti XTB Ondreje Greguše investoři pozitivně hodnotili růst reklamního byznysu a silný výhled tržeb navzdory vysokým investicím do AI.
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