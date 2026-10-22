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Ekonomika

Meta překonala odhady tržeb, zisk výrazně vzrostl a firma vydá nové akcie

ČTK
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Americká internetová společnosti Meta Platforms zvýšila ve třetím čtvrtletí tržby meziročně o 26 procent na 64,60 miliardy dolarů (1,4 bilionu Kč) a překonala odhady. Výrazně vyšší byl i zisk, ale ten za očekáváním analytiků zaostal. Firma o tom informovala ve svém středečním sdělení. Vydá nový druh akcií, které jí mají pomoct financovat nákladné investice do umělé inteligence (AI).

Meta, dříve známá jako Facebook, v jejím sídle v Menlo Parku v Kalifornii v USA 28. října 2021. Ilustrační foto.
Ilustrační fotoFoto: REUTERS – Carlos Barria
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Čistý zisk Mety ve třetím kvartálu dosáhl 9,86 miliardy USD. Meziročně je to nárůst o 264 procent, což způsobila mimořádně nízká srovnávací základna z předchozího roku, kdy zisk zatížila jednorázová daňová položka.

Mateřská společnost Facebooku, Instagramu a WhatsAppu oznámila, že příští rok v lednu vytvoří nové kmenové akcie třídy C bez hlasovacího práva. V praxi to bude znamenat rozštěpení akcií v poměru 2:1.

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Podle agentury Reuters si šéf firmy Mark Zuckerberg od kroku slibuje snazší financování akvizic a možnost udržet si špičkové talenty. Zároveň doufá, že si tak udrží kontrolu nad koncernem v době, kdy v Silicon Valley sílí závod v oblasti umělé inteligence.

„Naše investice se vyplácejí, naše hlavní podnikatelská činnost je silná a všude pozorujeme dynamický růst,“ uvedl Zuckerberg.

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Hlavním tahounem příjmů zůstalo reklamní podnikání. Meta víc vydělává tím, že reklamu umí lépe zacílit, všímá si analytik společnosti Portu Marek Pokorný.

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Akcie Mety po zveřejnění hospodářských výsledků posilovaly o více než čtyři procenta. Neuškodila jim tak ani středeční zpráva, že soud v Novém Mexiku firmě uložil zaplatit 25 miliard dolarů (540 miliard Kč) za nakládání s daty.

Podle analytika společnosti XTB Ondreje Greguše investoři pozitivně hodnotili růst reklamního byznysu a silný výhled tržeb navzdory vysokým investicím do AI.

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