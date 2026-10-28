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Ekonomika

Meta odložila zavedení kritizovaných obchodních podmínek na neurčito

ČTK
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Americká internetová společnost Meta odložila zavedení nových obchodních podmínek na neurčito. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na vyjádření firmy. Krok následuje po výhradách vydavatelů či tiskových agentur a firma jím může předejít případnému zásahu regulátorů.

FILE PHOTO: Headquarters of Facebook parent company Meta Platforms Inc in Mountain View
ilustrační fotoFoto: REUTERS – Peter Dasilva
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Nové podmínky měly začít platit 20. listopadu, firma jejich zavedení již jednou odložila z původního 30. října.

Meta v prohlášení uvedla, že vyslyšela zpětnou vazbu od vydavatelů a nehodlá měnit pravidla, aniž by je plně konzultovala s dotčenými odvětvími a jejich lídry.

„Zavázali jsme se udělat to správně a očekáváme, že konzultace mohou přesáhnout 20. listopad. V takovém případě bychom zavedení aktualizovaných podmínek odložili. Do té doby zůstávají v platnosti naše stávající podmínky,“ oznámila firma.

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K novým podmínkám obdržely stížnosti antimonopolní úřady v EU a Británii. Vydavatelé a inzerenti tvrdí, že by Meta po zavedení nových pravidel získala neomezené právo používat jejich obsah ve svých službách využívajících umělou inteligenci (AI). Meta to odmítá.

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Proti podmínkám vystoupily minulý týden i české vydavatelské asociace, které varovaly, že mohou omezit práva vydavatelů k jejich obsahu. Mezinárodní asociace tiskových agentur MINDS International je v úterý označila za nepřijatelné a žádá jejich stažení nebo zásadní přepracování.

Ještě v úterý přitom Meta na dotaz ČTK zopakovala, že termín zavedení podmínek posunula na 20. listopad, aby měla čas svým partnerům vysvětlit, co se mění a co ne.

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