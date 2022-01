Praha nastěhovala do soukromých bytů už 12 rodin. Kvůli krizi bydlení řeší i Airbnb

Již 12 domácností v bytové nouzi našlo nový domov díky pilotnímu projektu pražského magistrátu. Ten loni zprovoznil Městskou nájemní agenturu, která takovým lidem nabízí soukromé byty. Praha doufala, že by se díky tomu mohly omezit i krátkodobé pronájmy, to se ovšem zatím neděje. Město chce teď ale u poslanců znovu zkusit prosadit návrh novely, která mluví o větší regulaci platforem typu Airbnb.

Městská nájemní agentura má pomoci najít důstojné bydlení sociálně slabým skupinám, tedy třeba seniorům, samoživitelkám nebo mladým lidem, kteří opustí ústavní péči. Agentura, která funguje od loňského června, zatím podepsala smlouvu s celkem 15 vlastníky bytů a poskytla nový domov 12 domácnostem.

Podle radního Prahy pro bydlení Adama Zábranského (Piráti) tak pilotní projekt běží podle plánů. "Těch prvních 15 bytů není náhodné číslo, ale počet, který agentura v prvním kole sháněla. Tým, který za agenturou stojí, si potřeboval vyzkoušet, co bude celý proces obnášet - jaká s tím bude administrativa a tak dále. Nyní se shání dalších 15 bytů," řekl Zábranský pro online deník Aktuálně.cz.

Majitelům, kteří nemovitost poskytnou, město garantuje příjem bez ohledu na to, jestli někdo jejich byt obsadí nebo zda nájemníci řádně platí nájemné. Agentura platí vlastníkům od 180 do 220 korun měsíčně za metr čtvereční podle umístění a stavu bytu. To platí do plochy 70 metrů, za každý metr navíc je platba mezi 90 a 120 korunami.

Praha s programem cílí obecně na soukromé vlastníky, slibovala si od něj ale také to, že by mohl omezit trh s krátkodobými pronájmy přes platformy typu Airbnb. Zábranský i vedoucí Městské nájemní agentury Kristýna Andrlová se ovšem shodují, že to se zatím spíš neděje.

"Byty agentuře většinou poskytují lidé ve věku kolem třiceti až pětačtyřiceti let, kteří takovou službu už nějak dobu poptávali. Žijí třeba v zahraničí nebo jsou hodně zaměstnaní a nemají zkrátka čas se o byt starat. Jde také o lidi, kterým je naše služba, tedy pomoc lidem v bytové nouzi, sympatická," popsala pro Aktuálně.cz Andrlová.

Nejčastěji jde podle ní o majitele, kteří mají volný byt v rodině a nesplácí na něj hypotéku, nebo o vlastníky s vícero byty, kteří chtějí některé ze svých nemovitostí dát na prospěšnější účely.

Také Zábranský se ještě před spuštěním projektu nechal slyšet, že zájem podle něj projeví spíš majitelé se sociálním cítěním nebo ti, kteří nepotřebují maximalizovat zisky a upřednostňují stabilní příjem nad sice vyššími, ale rizikovějšími zisky, jako je třeba Airbnb.

Andrlová připouští, že vlastník, který disponuje více byty a poskytnul je agentuře, možná v minulosti třeba jeden dva nabízel přes Airbnb. Jde ale pouze o domněnky. "Obecně si myslím, že agentuře byty nabízí lidé, kteří vnímají bytovou krizi v Praze a chtějí pomoci, ale pro ně samotné by to bylo moc složité. Chtějí, aby se o nemovitost také někdo postaral," doplnila.

Důstojnou střechu nad hlavou se lidem v nouzi snaží zajistit i městský bytový fond, který ale kvůli privatizaci z minulých let nemá bytů dostatek. Plán vedení magistrátu na zřízení agentury dříve kritizoval opoziční zastupitel Ondřej Prokop (ANO). Podle něj jde o zbytečně vynaložené peníze a s bytovou krizí v hlavním městě projekt stejně výrazně nehne.

Útlum Airbnb je jen dočasný

Z bytové krize experti částečně viní právě i poskytování bytů na krátkodobé ubytování turistů přes platformy jako Airbnb. Praha stejně jako další evropská města tudíž už několik let řeší, jak tento byznys regulovat. V roce 2020 ho sice částečně uspala koronavirová pandemie, až se ale cestovní ruch oživí, podle Zábranského krátkodobých pronájmů opět přibude.

Podle Institutu plánování a rozvoje (IPR) nabízeli hostitelé v Praze loni v červenci přes 6900 ubytovacích jednotek na Airbnb. Jde asi o sedm tisíc méně než v roce 2019 před vypuknutím pandemie.

Téměř 76 procent veškerých nabídek v metropoli tvoří celé byty a domy a největší výběr je stále v historickém centru města - například na Starém Městě zabírají nabídky 14,5 procenta všech bytů. Absolutně největší výběr je pak na Novém Městě, kde také hostitelé často spravují i více než deset ubytovacích jednotek.

Další pokus o schválení novely

Vedení Prahy se situaci snaží změnit také pomocí zákonů. Před více než rokem zaslalo předchozí sněmovně návrh novely živnostenského zákona, která by umožnila samosprávám regulovat poskytování krátkodobých ubytovacích služeb. Poslanci ji ale nestihli projednat, a tak ji město v listopadu předložilo nově ustavené sněmovně. Ta by mohla návrh v prvním čtení projednat na schůzi, která začala toto úterý.

Návrh předložila radní Hana Kordová Marvanová (STAN), která věří, že ho nová sněmovna schválí. V říjnu navíc zase končí volební období současnému vedení Prahy.

Předložený návrh by umožnil vedení města určit období, kdy by bylo ubytování tohoto typu zakázáno, omezit počet současně ubytovaných osob nebo určit maximální počet dní v roce, kdy by bylo možné byty pro tyto účely využívat. "Nejde o normu, která by říkala, jak se to má regulovat, ale pouze dává pravomoci obcím a městům, aby problém mohly řešit," řekla Kordová Marvanová.