Město hříchů srazil covid na dno. Očkování vrátí do Vegas život, věří učitel krupiérů

Hlavní město světového gamblingu se stalo jednou z nejvýraznějších ekonomických obětí pandemie covidu-19. Zavřená kasina a na ně navázané restaurace a obchody připravily o práci každého třetího obyvatele Las Vegas. Důvěru v herní průmysl to ale u většiny z nich nezlomilo. "Vegas bude vždy Vegas a kasina tu budou vždy hlavní chlebodárce," popisují místní zpravodajce Aktuálně.cz.

Las Vegas (od naší zvláštní zpravodajky) "Jako první začínáme blackjackem. Studenty nejdříve naučíme pracovat s žetony, pak s kartami. Dva až tři týdny stále dokola rozdávají a vyplácejí, aby získali jistotu, kterou jim i my, jako profesionálové, uvěříme. Až pak jdeme na ruletu," popisuje Jesse Lauer pro Aktuálně.cz, jak probíhá výuka budoucích krupiérů pro nejslavnější kasina na světě.

Jedním okem přitom dohlíží na studenty, kteří už v devět ráno sedí za herními stoly a snaží se pilovat plynulost svých pohybů. Lauer zná všechny osobně. Ví, kde pracují, jestli mají rodinu, a hlavně - v jaké hře se potřebují ještě procvičit. V posledních měsících to byli jedni z mála lidí, se kterými se v jinak nezvykle ztichlém Las Vegas pravidelně stýkal. Vždy s rouškou a v několikrát denně dezinfikované učebně.

PCI Dealership School sídlí na dohled od vyhlášených hotelů Bellagio a Ceasars Palace. Lauerův otec ji založil před 35 lety, Jesse ji přebral v roce 2014, předtím se sám víc než dvě dekády živil jako dealer převážně karetních her. Mimo jiné i v hotelu Treasure Island, který si "zahrál" například ve filmu Slečna drsňák 2 se Sandrou Bullockovou v hlavní roli.

Ve Vegas se narodil a žil celý život, mimo svět kasin nikdy nepracoval. Pádů této mekky milovníků hazardu a rozluček se svobodou zažil několik. Ten poslední - spojený s pandemií covidu-19 - byl ale podle jeho slov zdaleka nejhorší.

"Ani po finanční krizi v roce 2008 to nebylo tak děsivé. Možná snad pár týdnů po 11. září by se dalo přirovnat k tomu, jak to tu vypadalo během nejtemnějších chvil pandemie. Tehdy se lidé po teroristických útocích báli létat a bez letadla se do Vegas jen tak nedostanete. Během chvíle se ale vše vrátilo k normálnímu životu, kasina fungovala. Loni ale ze dne na den zhasla a Strip (bulvár s kasiny v centru města, pozn. red.) vypadal jako z apokalyptického filmu," říká Lauer.

Nebylo komu prodávat, pro koho otevírat

Oficiální statistiky mu dávají za pravdu. Las Vegas se v posledním roce stalo nejvíce ekonomicky zasaženým městem ve Spojených státech. Herní průmysl je tu klíčovým zaměstnavatelem a místní ekonomika je na něm zcela závislá. V nejhorších fázích pandemie tu nezaměstnanost přesahovala rekordních 34,5 procenta - o práci tedy minimálně na nějakou dobu přišel každý třetí obyvatel více než dvouapůlmilionové metropole. Pro srovnání - nejhorší čísla během hypoteční krize se v letech 2007-2009 nikdy nedostala přes 14,5 procenta.

V prosinci tu bylo stále bez práce nejvíc lidí z měst, která mají více než milion obyvatel (v lednu si o něco hůře vedlo Los Angeles, pozn. red.). I dnes - více než rok od začátku šíření nového druhu koronaviru - je Vegas na smutném vrcholu žebříčku. Zatímco napříč státy nezaměstnanost v průměru klesla podle posledních dostupných dat z tohoto týdne na šest procent, ve Vegas se dál drží na deseti procentech. Ustaly totiž i obří kongresy - zrušený byl například největší technologický veletrh na světě CES, který městu (a celému státu Nevada) jindy přináší každoročně desítky miliard dolarů.

"Tři měsíce jsme byli úplně zavření, pak nám sice guvernér povolil vrátit se do práce, ale bylo nás tu minimum. Několik lidí muselo vedení propustit, nezaměstnanost byla vidět na každém rohu Vegas," říká Michelle Agustinová, která pracuje v jednom z outletových obchodů luxusní značky s oblečením.

Vedle toho si vydělávala také jako osobní stylistka. "Lidé do otevřených obchodů nechodili, většinu zákazníků tu v běžném životě tvoří turisté, lidé na dovolených nebo na konferencích a ti tu prostě žádní nebyli. Neměli jsme komu prodávat, nikdo nepotřeboval pomoct s oblečením na galavečery nebo jiné společenské události, protože se nekonaly."

"Bylo tu několik týdnů, kdy byl Strip úplně mrtvý. Vůbec poprvé se na něm dalo jezdit na kole, což bylo svým způsobem exotické. Policie ale lidem nedovolovala nikde zastavit, směli jsme jen projet kolem prázdných, potemnělých hotelů. Chvíli to bylo vzrušující, ale pak už jen depresivní," vzpomíná, zatímco ve stále prázdném obchodě přerovnává oblečení.

Do města se přestěhovala spolu s manželem před čtyřmi lety poté, co oba odešli z armády. Šli sem za teplým počasím i nízkými daněmi. Těmi se posledních deset let stát Nevada snaží na své území nalákat zaměstnance nových sektorů i celé firmy - například mateřskou společnost Googlu Alphabet, aby zpestřil diverzifikaci průmyslu.

V roce 2011 šlo o nový program vytvořený v reakci právě na hospodářskou krizi, jejímuž opakování se tehdy guvernér snažil alespoň částečně zabránit. Covid-19 ale v nahotě ukázal, jak moc je i navzdory finančním úlevám region závislý na pohostinství a zábavním průmyslu a jak moc do něj místní vkládají naděje i do budoucna.

"Nemůžu se dočkat, až se do města vrátí lidé, až budu zas vídat nové tváře, věřím, že to teď znovu začíná," říká Agustinová.

Jarní prázdniny a vakcína jako příslib naděje

Je přelom března a dubna a letiště ve Vegas poprvé zažívá větší nápor cestujících, na které nepůsobí úplně připraveně. Aplikace pro taxislužby jsou kvůli zvýšenému zájmu klientů prakticky nedostupné. Na klasické taxíky se stojí zhruba 40minutová fronta, během které blikající billboardy a nápisy na chodnících návštěvníkům připomínají, aby nikdy neodkládali roušku a za všech okolností dodržovali alespoň dvoumetrové rozestupy. "Hide your poker face", v překladu "zakryjte svůj poker výraz" se symbolem roušky stojí na jednom z nich. V Americe právě začaly týdenní jarní prázdniny.

Kasina, hotely a restaurace jsou v Nevadě nově otevřeny na 50 procent své kapacity a vůbec poprvé od loňského března nestíhají. "Trochu jsme ten zájem asi podcenili, ještě zdaleka nejsme na plném počtu zaměstnanců na směnách," říká s rozpačitým úsměvem recepční v hotelu Bellagio, zatímco se před ní tvoří několik desítek metrů dlouhá fronta hostů, kteří se chtějí ubytovat.

Ceny tu proti lednu 2020 klesly zhruba na polovinu, z průměrných 160 dolarů (v přepočtu 3500 Kč) v centru zhruba na 90 (1970 Kč), součástí ubytovacího balíčku jsou často i testy na koronavirus.

Návštěvníky uklidňuje i to, že zaměstnanci hotelů a restaurací spadají do kategorií, které se ve Vegas mohly v posledních týdnech nechat očkovat. Podobnou "propustku do dříve známého světa" mají ve velké míře i samotní hosté - v některých státech USA totiž už proočkovanost překročila 25 procent populace.

"Řada lidí opravdu poprvé vyrazila ze svého města až po druhé dávce vakcíny, například u bazénu byl jen jeden člověk, který neměl očkování - trochu jsme se na něj s ostatními hosty sesypali, protože přiznal, že měl na vakcínu nárok, ale prostě se na ni neregistroval," říká Aktuálně.cz Ellen Graysonová z New Yorku, která do Vegas přijela navštívit přátele cestou do Los Angeles.

I ona potvrzuje, že ji překvapily všudypřítomné fronty, které po roce v izolaci nečekala. "Nevadí mi, vlastně je skvělé zase vidět někde život a lidi, jak se baví."

Podobně to vnímá i v úvodu citovaný učitel krupiérů Jesse Lauer. "Byl jsem se včera projít po Stripu, protože mi lidé říkali, že se znovu začíná plnit. Nešel jsem hrát ani na večeři, jen jsem se procházel mezi hotely a byl to neuvěřitelný pocit. Téměř mi to vehnalo slzy do očí, když jsem se některými místy skoro nemohl kvůli davům prodrat.

"Věřím, že tu hraje obrovskou roli vyšší dostupnost vakcín, že bez nich by se lidé stále báli cestovat. Vnímám to jako druhou vlaštovku toho, že se do Vegas vrací život," říká s optimismem.

Za tu první označuje zvýšenou poptávku kasin po jeho studentech a zvýšený zájem o jeho školu mezi uchazeči. V posledních týdnech musel řadu z nich odmítnout, protože pro nové klienty - například ty, kteří s hazardem neměli žádné zkušenosti a chtěli plný program, který zahrnuje výcvik na blackjack, ruletu a stále populárnější craps (sázecí kostkovou hru vzdáleně připomínající ruletu), momentálně neměl místo. "Vím, že Vegas nebude stoprocentně zpět ještě nějakou dobu, odhaduji půl roku až rok. Vím ale, že se vrátí, stejně jako se vrátilo v minulosti," dodává a vrací se ke svým studentům.