Merkelová: Pokud započteme služby, USA mají v obchodu s EU vysoký přebytek

před 1 hodinou

Spojené státy mají v obchodování s Evropou značný obchodní přebytek, když se zahrnou i služby, nejen zboží. Řekla to v úterý německá kancléřka Angela Merkelová. Současný systém účtování mezinárodního obchodu je podle ní zastaralý. Americký prezident Donald Trump si opakovaně stěžuje na obrovský obchodní deficit, který mají Spojené státy s mnoha zeměmi. "Výpočty obchodních přebytků se nyní provádějí relativně zastaralým způsobem," řekla Merkelová na setkání s podnikateli v Berlíně. "Pokud by byly do obchodní bilance zahrnuty služby, pak mají Spojené státy s Evropou vysoký přebytek. A podíl služeb se zvyšuje," řekla kancléřka na setkání s podnikateli v Berlíně.