Měnový fond se dohodl s eurozónou, co udělat s Řeckem. Čeká se na odpověď Atén

před 1 hodinou

Mezinárodní měnový fond a představitelé eurozóny se dohodli na společném přístupu k Řecku. Zatím není jisté, zda zástupci Řecka dohodnutý návrh přijmou. Dohoda mezi oběma stranami je průlomem, strany mají již několik měsíců rozdílné názory na velikost přebytku primárního rozpočtu Řecka v roce 2018.

Brusel – Představitelé eurozóny a Mezinárodního měnového fondu se dohodli na společném postoji, který budou prezentovat Řecku. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informovaný zdroj z eurozóny. Dohoda eurozóny a MMF je důležitá pro pokračování záchranného programu pro Řecko.

Setkání mezi věřiteli a představiteli Řecka se má uskutečnit dnes, oznámil šéf skupiny ministrů financí eurozóny Jeroen Dijsselbloem. Zdroj však upozornil, že výsledek dnešního jednání se zástupci Řecka je stále nejistý a není jasné, zda Atény návrh přijmou.

Jednotný postoj mezi vládami eurozóny a MMF představuje průlom, protože obě strany mají již několik měsíců rozdílné názory na velikost přebytku primárního rozpočtu Řecka v roce 2018 a jeho udržení v dalších letech a také v otázce oddlužení. Tyto rozdílné názory brání uvolnění dalších financí Řecku z posledního záchranného programu eurozóny.

Řecko, které se už v roce 2010 propadlo do hluboké finanční krize, se předloni v létě dohodlo s eurozónou na třetím záchranném programu, v jehož rámci by mělo v průběhu tří let obdržet až 86 miliard eur (2,3 bilionu Kč). MMF se do třetího programu nezapojil, což někteří představitelé eurozóny vyžadují. MMF však nemá poskytnout peníze, eurozóna potřebuje, aby program zaštítil svými odbornými znalostmi. Nyní se MMF do programu zapojuje jako neoficiální poradce.

MMF svou účast v programu podmiňuje tím, aby eurozóna Aténám výrazně snížila dluhovou zátěž, a tuto potřebu dokládá výpočty o růstu řeckého dluhu v příštích 40 letech. Proti razantnějšímu oddlužení Řecka vystupuje zejména Německo, které nese většinu nákladů na pomoc Aténám.

Nejbližší termín, kdy bude muset Řecko splatit větší částku dluhu, je v červenci. Politici však chtějí vyřešit problémy s financováním před důležitými volbami v Nizozemsku, Francii a Německu. Půjčky pro Řecko jsou politicky velmi citlivým tématem.

Dijsselbloem uvedl, že na programu dnešního jednání nebude úleva dluhu. Jednat se má o rozpočtu, primárním přebytku a dalších reformách penzijního systému.

autor: ČTK