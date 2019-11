Bez příkras a nostalgie. Spočítejte si, na kolik vyšel život Čechů za socialismu

Za komunismu se žilo lépe, všechno bylo levnější - to je asi nejčastější argument zastánců doby před rokem 1989. Zda to tak skutečně bylo, zjistíte v rozsáhlém přehledu Aktuálně.cz. Podle dat českých statistiků jsme porovnali nejen platy, ale také ceny zboží. Spočítali jsme, jak dlouho bylo a je potřeba šetřit na pračku nebo auto, i jak se za posledních 30 let přesně změnila spotřeba domácností.