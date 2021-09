Medu je málo a cena poroste až o pětinu. Na jaře může dokonce zcela zmizet z obchodů

Med do konce roku podraží až o pětinu, na jaře nebude téměř žádný, tvrdí společnost Medokomerc, největší výkupce a distributor medu v Česku. Na vině je podle ní jeho celosvětový nedostatek. Kvůli tomu lze očekávat, že podnikání ukončí asi 10 procent evropských zpracovatelů medu. Zásoby medu jim podle vedení firmy vydrží do jara, pak nebude v obchodních regálech skoro žádný.

"Aktuální situaci definuje malá produkce a velká poptávka. Pokud budeme aktuální stav na světových trzích posuzovat poptávkou, tak nám globálně chybí 20 procent dodávek medu. Situace nemůže mít jiný výsledek než celosvětové snížení spotřeby," uvádí Milan Špaček, jednatel Medokomercu.

Skladové zásoby evropských zpracovatelů medu jsou momentálně velmi nízké. "Odhaduji, že nákup medu zpracovateli bude letos v Evropě ukončen o několik měsíců dříve, než je obvyklé. Postupně už totiž nebude co nakupovat. Výhodu mají silné společnosti, které si mohou dovolit med nakoupit do zásoby. V dohledné době očekávám redukci evropských zpracovatelů medu o 10 procent," dodává Špaček.

Další zdražování kvůli obalům

Dalším důvodem ke zdražení medu je rostoucí cena obalových materiálů, kterých je také nedostatek. Do peněženek zákazníků by se toto zdražení mohlo promítnout začátkem příštího roku. Dodavatelé obalů již avizují zdražení v rozmezí 10 až 50 procent, a to zejména kvůli rostoucím cenám přepravních společností.

Objem vyprodukovaného českého medu byl nízký i loni, kdy včelaři stočili 5 000 tun medu. Na vině byla extrémně chladná zima, která vyhubila pětinu včelstev. Průměrná spotřeba medu v Česku však neklesá a činí v posledních letech přibližně kilogram na osobu ročně.