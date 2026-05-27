Mediální analytička Adamčíková se stala novou členkou Rady Českého rozhlasu

Novou členkou Rady Českého rozhlasu zvolil Senát na čtvrtý pokus mediální analytičku Jitku Adamčíkovou. Ve finále druhých tajných voleb ve středu porazila bývalého místopředsedu rady Marka Pokorného, jehož místo obsadí, i někdejšího ředitele Radiožurnálu Miroslava Konvalinu.
Předsedkyně spolku Ženy v médiích Jitka Adamčíková byla favoritkou nynější volby díky výsledkům prvního kola, v němž získala 27 hlasů. Ve finále pak obdržela 35 hlasů ze 68 odevzdaných, uvedl předseda senátní volební komise Jan Tecl (ODS). Při předchozí neúspěšné březnové volbě naopak skončila až třetí s podporou pouze 15 senátorů.
Konvalina a Pokorný naopak měli ve finále nižší podporu než v úvodním kole. Pokorný dostal 17 hlasů, Konvalina 15. Oba přitom patřili mezi finalisty březnové volby, v níž Konvalinovi uniklo zvolení do rady o jediný hlas.
Adamčíková, již do rady nominoval Syndikát novinářů, založila svůj spolek v roce 2023. Věnuje se podpoře a vzdělávání novinářek, posilování zastoupení žen na vedoucích pozicích a zlepšování pracovních podmínek v českých redakcích.
V poli poražených už v úvodním kole zůstali nově kandidující Petr Orság z Univerzity Palackého v Olomouci se třemi hlasy a bývalá poslankyně Nina Nováková se dvěma hlasy. Nejmenší podporu měl znovu nominant dětského folklorního souboru Javorníček Jindřich Hovorka. V březnové volbě měl nulovou podporu, ve středeční získal alespoň jeden hlas.
Senát obsazuje třetinu míst v radách České televize a Českého rozhlasu, výběr dvou třetin členů rady si ponechala Sněmovna. Změnu ve výběru členů rad veřejnoprávních médií přinesla novela, kterou Parlament přijal před třemi lety. V případě Rady ČT senátoři volí šest z 18 míst. U rozhlasové rady obsazuje Senát tři z devíti míst. Loni v premiéře do této rady vybral římskokatolického kněze Zbigniewa Czendlika ze šesti kandidátů.
Rady veřejnoprávní televize a rozhlasu představují nástroj, kterým má veřejnost tyto instituce kontrolovat. Do jejich pravomoci patří například schvalování rozpočtu nebo volba generálních ředitelů.
