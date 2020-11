Jezděte na kole a omezte maso. Klimaticky neutrální Česko není sci-fi, ukázala studie

Pro Česko je reálné snížit do deseti let emise skleníkových plynů o 55 procent, jak to od unijních států požaduje Evropská komise, vyžádalo by si to dodatečné investice ve výši 500 miliard korun. Ukazuje to studie poradenské společnosti McKinsey & Company, podle níž je také třeba, aby kromě vlády a firem přiložili ruku k dílu i občané, třeba popularizací jízdy na kole nebo nižší konzumací masa.