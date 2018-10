McDonald‘s se pochlubil, jak u Vídně vyrábí hranolky. Ty pro Česko jsou však z Polska

V rakouském Hollabrunu sjedou z pásu miliony porcí hranolek denně. Přestože je to nedaleko, pro Česko si je firma nechá vyrábět v Polsku a navíc z úplně jiné odrůdy.

Praha - Fastfoodový řetězec McDonald‘s ukázal tajemství svých hranolek. Ty si společnost nevyrábí sama, po celém světě je vyrábí několik externích dodavatelů. Jedním z nich je i společnost Lamb Weston, do jejíž rakouské továrny u města Hollabrun měla redakce on-line deníku Aktuálně.cz možnost nahlédnout.

V českých pobočkách McDonald‘s však zákazník rakouské hranolky nenajde. Z této továrny totiž putují hranolky například na rakouský nebo německý trh.

Do tuzemských restaurací totiž dodává hranolky polská firma Farm Frites, která má svou výrobnu nedaleko Gdaňsku. Z polské továrny přitom musí hranolky do Česka urazit delší cestu, než kdyby byly vyrobeny v Rakousku. Továrna u Gdaňsku je od Prahy více než dvakrát dál než dolnorakouská továrna v Hollabrunu, který leží nedaleko od českých hranic.

"Polský závod mezinárodní společnosti Farm Frites byl pro zásobování ČR a SK vybrán z důvodu nejvhodnějších alokací výrobních a dodavatelských kapacit na evropském trhu. Jejich produkt je kvalitativně na stejné výši jako hranolky ze závodu v Hollabrunu," uvedla pro Aktuálně.cz mluvčí McDonald‘s Zuzana Svobodová.

Liší i však i odrůdy brambor, které pro výrobu hranolek firma pro jednotlivé trhy používá. Pro český trh používá firma bělomasé odrůdy, konkrétně Russet Burbank, Innovator a Ivory Russet. Po usmažení vypadají české hranolky světleji, což je dáno právě použitím této odrůdy.

Společnosti to vysvětluje tím, že odrůdy si vybírají dodavatelské firmy podle dostupnosti v okolí zpracovatelských továren.

Z polských továren pochází i další produkty McDonald‘s pro český trh. Například hovězí burgery, a to i ty, které mají přídomek "z českého hovězího". Maso je sice skutečně české, na zpracování ale putuje do Polska.

Kuřecí maso pro český trh dodává firma z Maďarska. Naopak vepřové maso pro restaurace v Česku vyrábí německý dodavatel.

Rakouský závod firmy Lamb Weston vyrábí hranolky nejen pro společnost McDonald‘s. Mimo jiné dodává hranolky a další produkty z brambor i do obchodních řetězců. Lamb Weston má v po celém světě 23 továren, zaměstnává přes 7 tisíc lidí a denně prodá 13 milionu porcí hranolek

Celý proces výroby hranolek začíná na poli. Brambory jsou sklizeny v okolí továren a následně putují do skladu. Výrobce totiž musí zajistit výrobu hranolek v průběhu celého roku. Ze skladu brambory putují do továrny, kde jsou nejprve protříděny.

Kromě kvality je kontrolována i velikost. McDonald‘s totiž dbá na to, aby byly hranolky co nejdelší. Prý kvůli tomu, aby se co nejlépe jedly. Menší brambory firma zpracuje pro jiné produkty nebo hranolky do obchodních řetězců.

Po protřízení putují brambory do kotle s párou. Po chvíli je pára z kotle nárazově vypuštěna a slupky z brambor doslova odlétnou. Během okamžiku jsou pak brambory oloupané.

Brambory poté čeká naporcování na hranolky. Brambory jsou nahnány do trubek s vodou, kde ve vysoké rychlosti projedou skrz nože, které z brambor vysekají tenké hranolky.

Hranolky čeká ještě předsmažení. Díky tomu jsou mnohem křupavější. V restauracích je pak navíc stačí smažit kratší dobu, což urychluje jejich přípravu. Ihned po předsmažení jsou hranolky prudce zmrazeny a zabaleny do pytlů a krabic. Ty pak putují ke svým zákazníkům.