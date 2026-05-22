Maximální ceny pohonných hmot o víkendu mírně klesnou

Maximální ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, o víkendu mírně klesnou. Litr benzinu v Česku oproti pátku zlevní o 12 haléřů na 45,11 koruny. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýše za 42,08 koruny, což je o 23 haléřů méně než v pátek.
Vyplývá to z cenového věstníku, který v pátek odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Jde o ceny pro nadcházející tři dny, tedy víkend i pondělí.
Nafta v Česku za uplynulý týden opět zlevnila, kdežto benzin po předchozím zlevnění zdražil. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 stoupla v průměru o 31 haléřů na 42,84 koruny za litr, cena nafty klesla o 40 haléřů na 40,96 koruny. Vyplývá to ze čtvrtečních údajů společnosti CCS. Ve srovnání se stejným obdobím loni je benzin nyní o 9,13 koruny na litru dražší a cena nafty meziročně stoupla o 8,8 koruny.
Vláda v reakci na rychlé zdražování pohonných hmot rozhodla o regulaci jejich cen. Původně opatření mělo platit do konce dubna, kabinet ale následně schválil jeho prodloužení na květen. O případném prodloužení nebo úpravě regulace na červen zatím vláda nerozhodla.
Maximální přípustná marže obchodníků s palivy začátkem tohoto měsíce oproti dubnu vzrostla o 50 haléřů na tři koruny za litr. Upraven byl také systém výpočtu denního cenového stropu na benzin a naftu, který nově vychází z třídenního průměru velkoobchodních cen. Snížení spotřební daně na naftu z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 koruny za litr zůstalo beze změny. U benzinu se daň neměnila.
Ministerstvo financí ceny v současnosti počítá z kombinace průměru velkoobchodních indexů společností Čepro, Orlen a MOL, dále kotace burzovní organizace Platts, maximální marže obchodníků a daní. Výjimkou jsou prémiové produkty, na které se omezení nevztahují.
Vláda v pondělí schválila nové nařízení, kterým se nyní regulace cen pohonných hmot řídí. Norma, jejíž vydání umožnil nově přijatý zákon o regulaci cen, nahradila předchozí regulaci vydanou ministerstvem financí. Změna je formální, nemění se způsob výpočtu cen ani doba trvání regulace do konce května.
Ceny pohonných hmot začaly rychle růst poté, co zdražila ropa na světových trzích, když Izrael a USA 28. února zaútočily na Írán, který v odvetě napadl okolní země. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) v dubnu nafta stála průměrně 44,50 koruny za litr a benzin 41,10 koruny za litr, což byly nejvyšší hodnoty od října 2022.
Mohlo by vás také zajímat: Putin se může sejít s Trumpem na summitu APEC v Číně, řekl Peskov
ŽIVĚ Sjezd sudetských Němců dělí Česko, v Brně se protestuje. Södera čeká ožehavá mise
Sjezd sudetských Němců, který v pátek začíná v Brně a v Česku se koná poprvé, rozděluje českou společnost. V pátečním článku to napsala veřejnoprávní stanice ARD. Podle bavorského rozhlasu BR vyvolal sjezd v Česku spory a bavorského premiéra Markuse Södera, který se na něj chystá, čeká ožehavá mise. Několik set odpůrců sjezdu již od rána demonstruje na výstavišti v Brně, protest pořádá KSČM.
To bude velké. Muchová a Sabalenková strhly dav už před turnajem, sestřih je hitem
Roland Garros je zpátky. Do startu antukového grandslamu už zbývají jen desítky hodin. Zatímco v mužské části se očekává poměrně nudný průběh s triumfem aktuálně neporazitelného Jannika Sinnera, mezi ženami to může být úplně jiná řežba. Mnohé naznačil trénink světové jedničky Aryny Sabalenkové s českou jedničkou Karolínou Muchovou, který v Paříži upoutal značnou pozornost.
Stát uvažuje podle Babiše o prodeji Explosie, výnos by mohl být velmi vysoký
Stát uvažuje o prodeji pardubické Explosie. V pátek po návštěvě státního výrobce výbušnin a střelivin řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Explosii se podle něj extrémně daří, zpětinásobila výnosy a zisk z případného prodeje by podle něj možná šel použít třeba i na splnění závazků vůči NATO.
Kdo by mohl nahradit v čele vlády Babiše. A jak se z něj stal „kolovrátek“ na slova
Pravidelný páteční pořad Tečka Radka Bartoníčka, v němž redaktor Aktuálně.cz pouští videoukázky nejen z české politiky, se tentokrát věnuje především premiéru Andreji Babišovi (ANO). V rozmezí pár dnů ukazuje Babišův styl vystupování na veřejnosti, při kterém nešetří ostrými výpady. Výsledkem jsou rozhodnutí, o kterých do poslední chvíle nikdo neví. Je proto otázkou, zda není čas na jeho výměnu.