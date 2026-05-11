11. 5. Svatava
Ekonomika

Maximální ceny paliv v Česku v úterý klesnou, výrazněji zlevní nafta

ČTK

Maximální ceny pohonných hmot v úterý v Česku ve srovnání s pondělím klesnou. Litr benzinu zlevní o 39 haléřů na 44,03 korun. Nejvyšší cena nafty pak klesne o 1,31 koruny a čerpací stanice ji budou moci prodávat maximálně za 42,84 korun za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který v pondělí odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí.

Ilustrační foto.Foto: Libor Fojtik
"Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech a snažili se udržovat cenovou hladinu pod stanovenou hranicí," uvedl úřad. Na dodržování cenových stropů dohlíží Specializovaný finanční úřad, který může v případě nutnosti udělit pokuty až v řádech milionů korun.

Vláda předminulý týden rozhodla, že opatření proti prudkému zdražování pohonných hmot budou pokračovat i v květnu. Maximální přípustná marže obchodníků s palivy ovšem začátkem tohoto měsíce oproti dubnu vzrostla o 50 haléřů na tři koruny za litr.

Upraven byl také systém výpočtu denního cenového stropu na benzin a naftu, který nově vychází z třídenního průměru velkoobchodních cen. Snížení spotřební daně na naftu z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 Kč za litr zůstalo beze změny. U benzinu se daň neměnila.

Ministerstvo financí ceny v současnosti počítá z kombinace průměru velkoobchodních indexů společností Čepro, Orlen a MOL, dále kotace burzovní organizace Platts, maximální marže obchodníků a daní. Výjimkou jsou prémiové produkty, na které se omezení nevztahují.

Pohonné hmoty začaly rychle zdražovat po americkém a izraelském útoku na Írán na přelomu února a března. Růst cen paliv se promítl i do celkové inflace v Česku. Spotřebitelské ceny podle odhadu statistiků v dubnu meziročně vzrostly o 2,5 procenta, inflace tak zejména kvůli zdražování pohonných hmot zrychlila z březnových 1,9 procenta.

EU's foreign policy chief Kaja Kallas visits Germany

Orbánův blok pominul. EU kývla na sankce proti násilným židovským osadníkům

Evropská unie se shodla na uvalení nových sankcí vůči násilným židovským osadníkům na okupovaném Západním břehu Jordánu. Potvrdily to diplomatické zdroje. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová následně na sociální síti X oznámila, že politické shody bylo dosaženo i ohledně nových sankcí vůči představitelům palestinského hnutí Hamás.

Damage to oil tanks after drones crashed at storage facility in Rezekne

Ukrajinské drony pronikly z Ruska do země NATO. Ministr obrany okamžitě skončil

Série incidentů s drony v Lotyšsku vyústila v politickou krizi. Po dopadu bezpilotních letounů v příhraničí a zásahu ropného zásobníku rezignoval ministr obrany Andris Spruds. Ukrajina potvrdila, že šlo o její drony, které měly být podle Kyjeva odkloněné ruskou armádou. Pobaltské státy nyní žádají NATO o posílení protivzdušné obrany.

Vessels in the Strait of Hormuz

ŽIVĚ Íránský mírový návrh byl velkorysý, americké požadavky byly přehnané, zní z Teheránu

Teherán žádal ukončení války, zrušení americké námořní blokády a uvolnění íránského majetku, který zahraniční banky na nátlak USA zmrazily. V pondělí to podle agentury Reuters sdělil mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí. Americký prezident Donald Trump v neděli označil návrh zaslaný Teheránem, který byl odpovědí na americký návrh, za zcela nepřijatelný.

