Maximální ceny paliv v Česku v úterý klesnou, výrazněji zlevní nafta

Maximální ceny pohonných hmot v úterý v Česku ve srovnání s pondělím klesnou. Litr benzinu zlevní o 39 haléřů na 44,03 korun. Nejvyšší cena nafty pak klesne o 1,31 koruny a čerpací stanice ji budou moci prodávat maximálně za 42,84 korun za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který v pondělí odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí.
"Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech a snažili se udržovat cenovou hladinu pod stanovenou hranicí," uvedl úřad. Na dodržování cenových stropů dohlíží Specializovaný finanční úřad, který může v případě nutnosti udělit pokuty až v řádech milionů korun.
Vláda předminulý týden rozhodla, že opatření proti prudkému zdražování pohonných hmot budou pokračovat i v květnu. Maximální přípustná marže obchodníků s palivy ovšem začátkem tohoto měsíce oproti dubnu vzrostla o 50 haléřů na tři koruny za litr.
Upraven byl také systém výpočtu denního cenového stropu na benzin a naftu, který nově vychází z třídenního průměru velkoobchodních cen. Snížení spotřební daně na naftu z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 Kč za litr zůstalo beze změny. U benzinu se daň neměnila.
Ministerstvo financí ceny v současnosti počítá z kombinace průměru velkoobchodních indexů společností Čepro, Orlen a MOL, dále kotace burzovní organizace Platts, maximální marže obchodníků a daní. Výjimkou jsou prémiové produkty, na které se omezení nevztahují.
Pohonné hmoty začaly rychle zdražovat po americkém a izraelském útoku na Írán na přelomu února a března. Růst cen paliv se promítl i do celkové inflace v Česku. Spotřebitelské ceny podle odhadu statistiků v dubnu meziročně vzrostly o 2,5 procenta, inflace tak zejména kvůli zdražování pohonných hmot zrychlila z březnových 1,9 procenta.
