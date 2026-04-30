Maximální ceny paliv od pátku prudce vzrostou, oznámilo ministerstvo

Cenový strop na pohonné hmoty pro prodloužený víkend výrazně vzroste. Nejvyšší povolená cena nafty v pátek oproti dnešku vzroste o 1,04 koruny na 44,55 Kč za litr. Naopak benzin zdraží o 76 haléřů na 43,89 Kč za litr.
Jde o ceny pro nadcházející čtyři dny včetně pondělí, o víkendu a pátečním svátku se měnit nebudou. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Stát bude ve stanovování maximálních cen paliv pokračovat i v květnu.
Průměrná cena paliv v Česku v mezitýdenním srovnání stoupla. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se u tuzemských čerpacích stanic nyní prodává v průměru za 41,66 Kč, před týdnem byl o 1,2 koruny levnější. Nafta od té doby zdražila o dvě koruny na průměrných 42,82 Kč, plyne z dnešních údajů společnosti CCS. Podle analytiků budou pohonné hmoty zdražovat i v příštích dnech.
Vláda v pondělí rozhodla, že regulace marží i snížení spotřební daně z nafty budou pokračovat i v květnu. Maximální přípustná marže obchodníků s palivy ovšem od pátku vzroste o 50 haléřů na tři koruny za litr. Upraví se také systém výpočtu denního cenového stropu na benzin a naftu, nově bude vycházet z třídenního průměru velkoobchodních cen. Snížení spotřební daně zůstane beze změny.
Současná opatření vláda schválila na začátku dubna, kdy rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Marži obchodníků s palivy stanovila na maximálně 2,50 Kč za litr nafty i benzinu. Spotřební daň u nafty dočasně klesla z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 Kč za litr. U benzinu zůstala na 12,84 Kč za litr.
Ministerstvo financí ceny v současnosti počítá z kombinace průměru velkoobchodních denních indexů společností Čepro, Orlen a MOL, dále denní kotace burzovní organizace Platts, maximální marže obchodníků a daní. Výjimkou jsou prémiové produkty, na které se omezení nevztahují.
Pohonné hmoty začaly rychle zdražovat po americkém a izraelském útoku na Írán na přelomu února a března. Růst cen paliv se promítl i do celkové inflace v Česku, v březnu zrychlila na 1,9 procenta z únorových 1,4 procenta.
V Mexiku zatkli drogového bosse „Zahradníka“, chtěl šéfovat mocnému kartelu
V Mexiku tento týden zatkli dalšího předního drogového bosse. Audias Flores Silva, přezdívaný Zahradník, byl považován za jednoho z možných nástupců lídra Kartelu Jalisco nová generace (CJNG) zvaného El Mencho, zabitého armádou letos v únoru.
Od arkádové nostalgie po virtuální realitu. Sběratel buduje v Česku herní svět za miliony
Jedna z největších sbírek herní historie v Česku, tisíce metrů čtverečních plných automatů a konzolí a myšlenka, že hry nejsou toxické, ale spojují lidi. Do Krotitelů bossů dorazil sběratel a zakladatel Muzea her Čeněk Cibien.
ŽIVĚ Jaké příměří dojednal Trump s Putinem? Ukrajinci věří Američanům stále méně
Ukrajina požádá tým amerického prezidenta Trumpa o vyjasnění podrobností ohledně ruského návrhu krátkodobého příměří. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Z průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu vyplývá, že po letech války vnímají Ukrajinci příznivěji Evropu než USA, jejich důvěra v EU ale klesá kvůli vnitřním rozkolům bloku.
Velryba Timmy jako symbol. Příběhy záchrany, které ukazují limity lidské pomoci
Keporkak Timmy, který už měl namále, se stal symbolem křehké hranice mezi lidským světem a divokou přírodou. Nyní míří do Severního moře, jeho osud ale zůstává nejistý. Připomíná, že lidé dokážou v krizových situacích pomáhat - přestože často stojí i na počátku mnoha mořských neštěstí. Nabízíme výběr záchranných akcí, které ukazují obě tyto tváře.
„Tahle písnička mi změnila život.“ Do kin se chystá Srdcovka od režiséra filmu Once
Nový irsko-americký snímek scenáristy a režiséra Johna Carneyho má dle anotací být vlídným i lehce hořkým příběhem o hudbě, ambicích a ceně, kterou za ně někdy platíme. V hlavních rolích se objeví Paul Rudd (Ant-Man, Velcí bratři) a Nick Jonas (Jumanji: Vítejte v džungli!).