Reklama
Reklama
Ekonomika

Maximální ceny paliv od pátku prudce vzrostou, oznámilo ministerstvo

ČTK

Cenový strop na pohonné hmoty pro prodloužený víkend výrazně vzroste. Nejvyšší povolená cena nafty v pátek oproti dnešku vzroste o 1,04 koruny na 44,55 Kč za litr. Naopak benzin zdraží o 76 haléřů na 43,89 Kč za litr.

ČR-hospodářství-benzin-ceny-peníze-Liberecký-FASTPIX, Liberecký kraj
Na snímku čerpací stanice Shell, 30. dubna 2026, Příšovice, Liberecko.Foto: ČTK
Reklama

Jde o ceny pro nadcházející čtyři dny včetně pondělí, o víkendu a pátečním svátku se měnit nebudou. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Stát bude ve stanovování maximálních cen paliv pokračovat i v květnu.

Průměrná cena paliv v Česku v mezitýdenním srovnání stoupla. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se u tuzemských čerpacích stanic nyní prodává v průměru za 41,66 Kč, před týdnem byl o 1,2 koruny levnější. Nafta od té doby zdražila o dvě koruny na průměrných 42,82 Kč, plyne z dnešních údajů společnosti CCS. Podle analytiků budou pohonné hmoty zdražovat i v příštích dnech.

Vláda v pondělí rozhodla, že regulace marží i snížení spotřební daně z nafty budou pokračovat i v květnu. Maximální přípustná marže obchodníků s palivy ovšem od pátku vzroste o 50 haléřů na tři koruny za litr. Upraví se také systém výpočtu denního cenového stropu na benzin a naftu, nově bude vycházet z třídenního průměru velkoobchodních cen. Snížení spotřební daně zůstane beze změny.

Současná opatření vláda schválila na začátku dubna, kdy rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Marži obchodníků s palivy stanovila na maximálně 2,50 Kč za litr nafty i benzinu. Spotřební daň u nafty dočasně klesla z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 Kč za litr. U benzinu zůstala na 12,84 Kč za litr.

Reklama
Reklama

Ministerstvo financí ceny v současnosti počítá z kombinace průměru velkoobchodních denních indexů společností Čepro, Orlen a MOL, dále denní kotace burzovní organizace Platts, maximální marže obchodníků a daní. Výjimkou jsou prémiové produkty, na které se omezení nevztahují.

Pohonné hmoty začaly rychle zdražovat po americkém a izraelském útoku na Írán na přelomu února a března. Růst cen paliv se promítl i do celkové inflace v Česku, v březnu zrychlila na 1,9 procenta z únorových 1,4 procenta.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Netherlands Four Freedoms Award
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama