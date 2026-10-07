Maximální cena nafty se ve čtvrtek sníží, u benzinu zůstane stejná

Nejvyšší povolená prodejní cena nafty ve čtvrtek klesne o 74 haléřů na 47,23 koruny za litr. U benzinu se cenový strop nemění, stejně jako ve středu ho bude možné prodávat nanejvýš za 46,07 koruny za litr. Ve středu o tom v cenovém věstníku rozhodlo ministerstvo financí.
Současně vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby se snažili udržovat ceny pod nařízenými stropy. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva.
Vláda k regulaci cen pohonných hmot přistoupila v reakci na jejich rychlé zdražování v uplynulých týdnech. Cenové stropy stanovuje ministerstvo vždy na následující den, opatření má platit do konce října. Na dodržování maximálních cen dohlíží Specializovaný finanční úřad.
Regulace cen platí týden. Ve čtvrtek bude cenový strop na naftu proti prvnímu dni regulace nižší o 1,49 koruny. U benzinu se nejvyšší povolená cena proti 1. říjnu sníží o sedm haléřů.
Maximální ceny ministerstvo vypočítává na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Přičítá k nim maximální marži obchodníků, kterou vláda zastropovala na 2,50 Kč za litr paliva.
Ke zlevnění paliv by podle vlády mělo přispět i snížení spotřební daně na naftu na 8,011 Kč za litr z původních 9,95 koruny za litr, které rovněž nabylo účinnosti od počátku října. U benzinu se spotřební daň nezměnila.
K regulaci cen paliv vláda přistoupila i letos na jaře, využívala při tom podobná opatření jako nyní. Regulace trvala od poloviny dubna do poloviny července, její náklady pro státní rozpočet ministerstvo financí vyčíslilo na zhruba miliardu korun měsíčně.
Pohonné hmoty zdražují v důsledku konfliktu na Blízkém východě, který vypukl po amerických a izraelských úderech na Írán na konci února. Teherán v reakci na údery zablokoval Hormuzský průliv, který je klíčovou dopravní cestou pro dopravu ropy i dalších surovin z Perského zálivu. Kvůli složité situaci v průlivu zdražila ropa na světových trzích, což se promítlo i do cen paliv.
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