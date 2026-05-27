Matochovy posudky odporují pirátským, podle nich nahrávku vytvořila AI

Bývalý radní České televize a kandidát do rady ČT Pavel Matocha předložil znalecký posudek a dva expertní posudky, které vyvracejí autenticitu jeho rozhovoru s dalším radním Romanem Bradáčem o úplatku za blíže nespecifikovanou volbu.
Nahrávku zveřejnil server Forum 24. Opoziční Piráti v úterý přišli se sedmi posudky, které se naopak kloní k tomu, že nahrávka je autentická.
Bývalý šéfredaktor reportážní publicistiky ČT Marek Wollner zveřejnil před víc než měsícem před volbou nových členů Rady ČT zvukový záznam, na kterém hlas znějící podobně jako hlas radního Bradáče říká, že „ještě nedostal všechny peníze za volbu“.
Hlas připomínající hlas radního Matochy se následně ptá, kolik peněz mu chybí. „No, ještě 500,“ říká první hlas a druhý hlas odpovídá, že zjistí, jak to je, a že peníze dorazí. Matocha i Bradáč pravost nahrávky popřeli a podali kvůli ní trestní oznámení.
Soudní znalec Zdeněk Švenda v posudku objednaném Matochou uvádí, že zaznamenaný dialog zní značně nepřirozeně, strojově, nuceně, tempo rozhovoru je nepřirozeně pomalé. Při zkoumání nahrávky nalezl značné množství nestandardních znaků, které se nepodařilo přirozeně vysvětlit. Nelze tedy podle Švendy prohlásit, že jde o autentickou nahrávku, že se události, které zachycuje, skutečně staly.
Nahrávka může být dílem AI
Nevyloučil, že nahrávka byla vytvořena uměle. Naopak tuto možnost považuje za pravděpodobnou. Údajný Bradáčův hlas na nahrávce podle znalce s vysokou pravděpodobností není skutečným hlasem Romana Bradáče.
Další soudní znalec v oboru kriminalistická fonoskopie Marie Hes Svobodová k nahrávce uvedla, že repliky obou mluvčích na sebe navazují nepřirozeně, bez běžných přechodových řečových fází. To by odpovídalo střihům v záznamu, ovšem na spektru střihy nejsou zjevně patrné, což by zase nevylučovalo použití umělé inteligence. Dále nelogicky kolísá dynamika záznamu a hlásková srozumitelnost.
Třetím expertem, který daný audio záznam posuzoval, byl zvukový mistr Tomáš Jochmann z Baracca Records Studio. Podle něj hlas druhého řečníka působí uměle a nepřirozeně. Nepřirozenost je patrná jak v samotné barvě hlasu, tak v intonaci, která je velmi plochá, bez přirozené dynamiky a místy až robotická. „Tyto skutečnosti vytvářejí dojem, že hlas druhého řečníka byl do nahrávky vložen nebo upraven dodatečně,“ uvedl.
Zajištěním odborného posouzení zvukového záznamu pověřil na konci dubna poslankyni Andreu Hoffmannovou (Piráti) sněmovní mediální výbor. Usnesení tehdy prosadila opozice díky tomu, že měla momentálně většinu, v polovině května ho ale výbor hlasy koalice zrušil. Piráti tak nechali posudky dokončit sami.
Pro vypracování posudků oslovili osm společností a nyní předložili sedm hotových posudků. Tři jsou od společností ze Spojených států, po jednom posudku vypracovaly společnosti ze Švýcarska, z Polska a Česka. Další posudek je od týmu Jana Černockého z Vysokého učení technického v Brně.
„Čtyři posudky tvrdí, že nahrávka je téměř jistě autentická, dva posudky určují nahrávku jako pravděpodobně autentickou. A poslední posudek, právě profesora Černockého a jeho týmu, vyhodnotil v rámci osmi konfigurací nahrávku jako spíše autentickou, pár konfigurací ale v menší části ukazuje na deepfake,“ uvedla dnes Hoffmannová. Vyzvala zároveň, aby poslanci Matochu a Bradáče nevolili do Rady ČT.
Šestici nových členů do Rady ČT Sněmovna tento týden vybírat nebude, vyplynulo z výsledků úterního jednání sněmovního grémia před odpolední schůzí dolní komory. Především zástupci opozice se pozastavují nad kandidaturou právě Bradáče a Matochy, ale také Luboše Xavera Veselého a Jiřího Šlégra. Poukazují na možné pletichy při volbě generálního ředitele veřejnoprávní televize i na nezákonné odvolání dozorčí komise Rady ČT.
