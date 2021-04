Rozpadlou Cibulku zachrání filantrop Vlček. Podívejte se, kde vybuduje dětský hospic

Léta chátrající usedlost Cibulka v Košířích má nové majitele. Nevyužitý a historicky významný komplex koupila Nadace rodiny Vlčkových, kterou v březnu založil miliardář a ředitel firmy Avast Ondřej Vlček. S manželkou tu chce vybudovat dětský hospic s paliativním střediskem. "Nebereme to jako utrácení nebo ztrácení peněz, ale naopak tak, že je co nejefektivněji využíváme," říká 55. nejbohatší Čech.

O záměru vybudovat v Česku dětský hospic a paliativní středisko informovali manželé Vlčkovi už minulý měsíc. Tehdy oznámili, že do nově vzniklé nadace vložili aktiva v hodnotě 1,5 miliardy korun, což je na české poměry ojedinělý filantropický počin.

"Štve mě, když peníze mizí nebo se utrácí za - s prominutím - pitomosti. Když si člověk uvědomí, že má nějaký nemalý majetek, tak mi dává obrovský smysl, je takhle využít. Dává mi to větší smysl než mít patnáct ‘porscháků‘ v garáži," komentoval to tehdy v rozhovoru pro DVTV Vlček.

O měsíc později on a jeho manželka Katarína Vlčková informovali, že hospic vytvoří z památkově chráněné usedlosti Cibulka, a to mimo jiné díky blízkosti Fakultní nemocnice Motol.

Mluvčí Nadace rodiny Vlčkových Mirek Čepický uvedl, že na nákup a rekonstrukci usedlosti půjde zhruba třetina z 1,5 miliardy. Cenu transakce za nákup historického komplexu Čepický nesdělil. Zbylá část financí bude určená jako jistina na investice, z jejichž výnosů se bude průběžně financovat provoz nadace.

Cibulka má tedy v budoucnu sloužit zejména vážně nemocným dětem a jejich rodinám. Část objektu by ale měla být vyhrazena pro veřejnost jako vzdělávací nebo komunitní prostory, vzniknout by tu mohla třeba kavárna nebo vinárna.

Vlčková působí jako lékařka hospicu Cesta domů v pražské Michli, který poskytuje odbornou péči umírajícím dospělým i dětem. K tomuto obtížnému tématu má tak velmi blízko. Zařízení, které by se specializovalo výhradně na péči o vážně nemocné děti, v Česku neexistuje. Změnit to má právě rodinná nadace této lékařky a podnikatele.

"Je to místo, kde by měly mít zázemí rodiny s vážně nemocnými dětmi, které by sem mohly přijít na nějakou určitou dobu. Buď v situaci, kdy se stav dítěte zhoršil a rodina se o něj doma stará řádově v měsících a letech. Malá část lůžek bude sloužit i pro děti, které už jsou v úplném závěru života. Aby tu s rodinou mohly být až opravdu do poslední chvíle, pokud to nejde doma," představila plány Vlčková v pořadu České televize 168 hodin.

Nejasný osud Cibulky

Vlčkovi vidí jako plus také to, že se podaří vrátit život historicky významnému místu, jakým Cibulka je. Usedlost desítky let jen chátrá a její osud se řeší od 90. let.

Původní hospodářská usedlost vznikla zřejmě ve 14. století, její současná památkově chráněná podoba se datuje do první třetiny 19. století. Po roce 1989 přešel areál, jehož součástí jsou kromě usedlosti také hospodářské budovy a další drobné stavby v parku, do soukromého vlastnictví.

Komplex pak opakovaně obsadili squatteři. Ti měli mezi lety 2012 až 2015 uzavřenou smlouvu s jeho majitelem Oldřichem Vaníčkem, který je právníkem a prezidentem Ústředního automotoklubu (ÚAMK). Se souhlasem vlastníka tu také pořádali různé kulturní projekty. Po vypovězení smlouvy ale areál odmítli opustit a více než stovka policistů je při zásahu v květnu před šesti lety vystěhovala.

Policejní akce tehdy vyvolala otazníky, zda byla oprávněná. Nad zákrokem policie vyjádřil pochyby i tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec. Loni však Ústavní soud rozhodl, že byl zásah přiměřený okolnostem.

Loni vedení Prahy 5 uvedlo, že by usedlost chtělo odkoupit za odhadní cenu 105 milionů korun. Reagovalo tím na Vaníčkovu nabídku odkupu, ten ale později změnil názor a začal jednat s jiným zájemcem. V minulosti plánoval usedlost přestavět na domov pro seniory, později se nechal slyšet, že by měl areál sloužit kulturním a společenským účelům ve prospěch obyvatel této části metropole.

Po letech sporů o Cibulku tak o jejím osudu nyní rozhodli manželé Vlčkovi. Ti s plánem na vytvoření dětského hospice navazují na aktivity své již šest let fungující charitativní organizace Zlatá rybka, jejímž posláním je plnit přání dětem s život ohrožujícím onemocněním.

Další filantropické počiny

Aktiva jejich rodinné nadace pocházejí z Vlčkova čtvrt století trvajícího působení v Avastu, ze kterého se za tu dobu stala úspěšná globální softwarová společnost. Podle žebříčku časopisu Forbes byl Vlček loni 55. nejbohatším Čechem.

Obdobnou vlnu obdivu jako Vlčkovi sklidili loni úspěšní chemici Hana a Dalimil Dvořákovi, když oznámili, že skrze svou nadaci Experientia finančně podpoří mladé vědce. Loni na podporu začínajících chemiků věnovali 200 milionů korun. Peníze mají umožnit několika desítkám lidí strávit rok na prestižních zahraničních univerzitách, nebo pomoct výzkumníkům založit až dvacet výzkumných skupin na tuzemských vědeckých pracovištích.

Mezi viditelné české mecenáše patří také například miliardář Karel Komárek, jehož nadace loni koupila od společnosti Petrof Hradec Králové piana a klavíry. Ty si zřejmě kvůli tomu, že předseda Senátu Miloše Vystrčila (ODS) navštívil Tchaj-wan, nepřevzal čínský odběratel. Zásilka nástrojů pro Čínu měla hodnotu 200 000 eur (5,3 milionu korun), nadace předměty rozdělila do jedenácti uměleckých škol.

Vlčkovi dají miliardu a půl na dětskou paliativní péči a hospic: Dává to větší smysl než patnáct Porsche v garáži, říkají manželé