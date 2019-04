Máme problémy s kvalitou ropy, přiznali Rusové. Ta může poničit evropské rafinerie

před 39 minutami

Kvalita ruské ropy, která proudí do severní a střední Evropy, se v posledních dnech výrazně zhoršila, což činí problémy rafineriím. S odvoláním na obchodníky i na ruské činitele to dnes uvedla agentura Reuters. Surovina, která se dostává přes ruský přístav Usť-Luga a ropovodem Družba do Běloruska, Polska, Německa, Maďarska a Česka, je kontaminována nadměrnou hladinou organického chloridu, a to již od 19. dubna.

Uvedená látka se používá ke zvýšení produkce ropy. Před transportem je ale potřeba ji od ropy oddělit, protože může poškodit rafinerie. Podle obchodníků, kteří jsou partnery několika předních evropských společností, kolísají hladiny organického chloru mezi 150-330 částicemi na jeden milion (ppm), zatímco maximum je podle normy deset ppm. Obvyklá úroveň pak činí jedna až tři ppm. Problém s kvalitou ropy agentuře Reuters potvrdilo ruské ministerstvo energetiky. Sdělilo, že monopolní provozovatel ropovodů Transněfť se snaží problém odstranit co nejdříve. Blíže se k časovému rámci ale ministerstvo nevyjádřilo. Podle zdroje Reuters obeznámeného se situací by problém mohl být vyřešen do konce týdne. Nouzové zásoby ropy se tenčí. Na 90 dní nařízených Bruselem už nevystačí číst článek