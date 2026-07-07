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Ekonomika

Maloobchodu se daří, nejvíc Češi utrácejí za oblečení a obuv

ČTK

Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel v květnu zrychlily meziroční růst na 4,7 procenta. V dubnu po revizi vzrostly o 0,8 procenta. Meziměsíčně se tržby zvýšily o 1,3 procenta. Vyplývá to z údajů, které v úterý zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Platba, tržby - ilustrační foto
Tržby za nepotravinářské zboží se zvýšily meziročně o 7,4 procenta, za potraviny o 2,9 procenta. Naopak za pohonné hmoty tržby proti loňskému květnu klesly o 0,8 procenta. (Ilustrační foto)Foto: Thinkstock
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„Tržby vzrostly za prodej nepotravinářského zboží a potravin, naopak za prodej pohonných hmot klesly. Nejvíce se dařilo prodejcům ve specializovaných prodejnách s oděvy a obuví,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.

Tržby za nepotravinářské zboží se zvýšily meziročně o 7,4 procenta, za potraviny o 2,9 procenta. Naopak za pohonné hmoty tržby proti loňskému květnu klesly o 0,8 procenta.

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Specializované prodejny oděvů a obuvi utržily meziročně o 15,7 procenta více. Nespecializované prodejny s převahou potravin měly tržby o tři procenta vyšší, specializované prodejny potraviny pak zaznamenaly růst o 2,6 procenta. Nespecializovaným prodejnám s převahou nepotravinářského se tržby zvýšily o 7,8 procenta, internetovým a zásilkovým obchodům o 11,6 procenta. Naopak v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením klesly o 5,4 procenta.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel v květnu meziročně vzrostly o 4,6 procenta, meziměsíčně byly vyšší o jedno procento.

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