Večírek končí. Česko zhoršuje odhad růstu ekonomiky, nálada uvadá i v Německu

Ministerstvo financí v nové prognóze zhoršilo odhad růstu ekonomiky v letošním roce na 2,5 procenta a pro rok 2018 na 2,8 procenta. Důvodem je především zhoršení ekonomického vývoje v zahraničí. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě.

Ministerstvo v předchozí listopadové prognóze předpovídalo letos růst o 2,9 procenta a pro loňský rok o tři procenta. Předloni ekonomika stoupla podle ministerstva financí o 4,4 procenta.

"Cyklické oživení ve vyspělých ekonomikách je za svým vrcholem a jejich hospodářský výkon zpomaluje. Ještě rychleji však zpomaluje růst světového obchodu, což je zčásti způsobeno vzrůstajícím napětím v globálních obchodních vztazích," uvedlo ministerstvo. Pro rok 2020 počítá s růstem ekonomiky o 2,4 procenta.

Hospodářský růst by měl být letos podle ministerstva financí tažen výdaji domácností na spotřebu, což podporuje růst mezd a nízká míra nezaměstnanosti.

První odhady vývoje ekonomiky za loňský rok zveřejní Český statistický úřad 15. února.

Zpomalí i Německo

Odhad letošního růstu ekonomiky snížila na 1,0 procenta z dříve předpokládaných 1,8 procenta ve středu i německá vláda. Na tiskové konferenci v Berlíně to oznámil ministr hospodářství Peter Altmaier (CDU).

"V posledních měsících se zpomalila dynamika jak ve světovém hospodářství, tak v Evropské unii, to znamená, že také v Německu opravujeme a přizpůsobujeme odhady," vysvětlil krok vlády Altmaier. Velkou roli podle něj hrají především obavy z vystoupení Británie z EU bez dohody, které by mělo vážné dopady pro obě strany. Další obavy se pojí s obchodními spory USA s Čínou a v menší míře také s Evropskou unií.

Pokud jde o delší časový výhled, zůstává německá vláda optimistická. Příští rok by podle ní měl hospodářský růst znovu zrychlit, a to na 1,6 procenta. Pozitivní má být i vývoj na pracovním trhu, kde by ještě letos počet nezaměstnaných měl klesnout o zhruba 150.000, čímž by se dostal pod pět procent.

Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislá i řada českých podniků. Německý statistický úřad tento měsíc na základě předběžných údajů uvedl, že hrubý domácí produkt (HDP) spolkové republiky se loni zvýšil o 1,5 procenta, což je nejpomalejší tempo růstu za posledních pět let. Německo však loni zažilo už devátý rok hospodářského růstu za sebou. To dnes zdůraznil i Altmaier, podle něhož se tak stalo poprvé od roku 1966.