Slova, která prodají všechno a všude. Experti zkoumali, jak lidé slyší na původ zboží

Když zákazníci o vybraném zboží zjistí, že bylo vyrobeno v Německu, jejich sympatie k němu zesílí. Naopak nálepka "Made in China" je odrazuje. Ukázaly to letošní výsledky výzkumu YouGov-Cambridge Globalism Project. Ten zjišťoval, jak původ výrobku ovlivňuje vnímání lidí po světě.

"Pokud bude na výrobku uvedeno 'Made in (konkrétní stát)', budete o něm smýšlet více pozitivně, nebo naopak více negativně? Nebo to pro vás nebude ve skutečnosti žádný rozdíl?" Tuto otázku položili výzkumníci v průběhu letošního března lidem ve 23 zemích, dotazovali se přitom na celkem 12 zemí původu.

Výsledky byly jednoznačné. Pro polovinu respondentů by byl výrobek sympatičtější, pokud by na něm byl uveden německý původ. Negativně by o něm v takovém případě smýšlelo jen šest procent lidí. Na druhém místě v pomyslném žebříčku se umístily výrobky původem z Itálie.

Špatně nedopadlo ani britské zboží - to působí lépe na 41 procent spotřebitelů, negativně ho vnímá rovněž jen šest procent z nich. Jsou to velmi podobné výsledky jako u výrobků z Francie.

Na druhou stranu celých 44 procent respondentů vnímá spíše negativně výrobky pocházející z Číny. "To je třikrát více než těch, kterým by byly sympatičtější," doplňuje zpráva.

Není překvapením, že za původ "kopou" především nakupující z dané země. Příkladem za všechny je v tomto směru Mexiko - zatímco ve světě působí výrobek z jeho produkce sympaticky pouze na 17 procent oslovených, u Mexičanů je to hned 67 procent. Hrdí na své zboží jsou i Italové a Francouzi.

Naopak němečtí spotřebitelé paradoxně "své" výrobky z Německa neprožívají tolik jako zbytek světa. Pozitivně je sice vnímá většina z nich - 59 procent, ovšem třeba v Egyptě je to 77 procent, v Číně 64 procent a v Mexiku 62 procent dotázaných.

Naopak spíše negativně působí "vyrobeno v Německu" zejména na Turky (12 procent).

I v případě čínských výrobků se tábor domácích se zahraničím značně rozchází. Zatímco na obyvatele ostatních států nepůsobí příliš dobře - nejvíc dotázaných je vnímá negativně hlavně ve Francii, Dánsku, Japonsku i USA -, sympatické jsou hned 46 procentům Číňanů.

Čínský původ ale vnímá pozitivně i 32 procent respondentů ze Saúdské Arábie, v Brazílii je to pak 26 procent a v Egyptě 24 procent oslovených.

Tabulka odpovědí respondentů na otázku: Produkt s označením "Made in China" na vás působí spíše pozitivně, nebo negativně?