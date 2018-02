Maďarsko chce snížit závislost na Rusku dovozem plynu z Rumunska

před 6 hodinami

Maďarsko by mohlo v brzké době podepsat patnáctiletou dohodu o dovozu zemního plynu z Rumunska, která by pokryla zhruba polovinu maďarské spotřeby a výrazně snížila závislost země na dodávkách z Ruska. Informovaly o tom agentury MTI a Reuters. "Éra ruského plynárenského monopolu v Maďarsku skončí," uvedl tamní premiér Viktor Orbán. Dovoz plynu z Rumunska by podle něj mohl přesahovat čtyři miliardy krychlových metrů ročně a začít by mohl po roce 2022. V roce 2015 podle údajů Mezinárodní agentury pro energii (IEA) dovoz plynu do Maďarska dosáhl 6,8 miliardy krychlových metrů, zatímco domácí produkce činila 1,8 miliardy krychlových metrů.

autor: ČTK

